EU lanceert InvestAI: 200 miljard euro voor AI-ontwikkeling

De Europese Commissie heeft een investeringsplan van 200 miljard euro aangekondigd voor de ontwikkeling van artificial intelligence. Van dit bedrag is 20 miljard euro gereserveerd voor ‘AI gigafactories’, die bedrijven moeten helpen bij het trainen van complexe AI-modellen.

De aankondiging volgt op de recente ontwikkeling van zeven AI-fabrieken in Europa, waarbij de Commissie nu een nog grotere stap zet in de AI-race. Deze gigafabrieken zullen ongeveer 100.000 AI-chips van de laatste generatie bevatten, wat vier keer meer is dan de huidige faciliteiten.

Het InvestAI-programma moet uitgroeien tot ’s werelds grootste publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van betrouwbare AI. De financiering komt uit bestaande EU-programma’s met een digitale component, waaronder het Digital Europe Programme en Horizon Europe.

De EU spreekt over een grote AI-infrastructuur voor het bouwen van de complexste modellen en het realiseren van Europa als AI-continent. Op dit vlak is de concurrentie groot. De VS lanceerden recent het plan Stargate, waar 500 miljard dollar voor is gereserveerd om de AI-infrastructuur te versterken.

Tip: AI-infrastructuur Stargate van 500 miljard zet VS sterk in de schoenen

Toegankelijkheid

“Onze aanpak moet verder worden versterkt. Daarom zullen we samen met onze lidstaten en partners ongekend kapitaal mobiliseren via InvestAI voor Europese AI gigafactories”, verklaart Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. “Deze unieke publiek-private samenwerking, vergelijkbaar met een CERN voor AI, zal al onze wetenschappers en bedrijven – niet alleen de grootste – in staat stellen om de meest geavanceerde zeer grote modellen te ontwikkelen die nodig zijn om van Europa een AI-continent te maken.”

Een belangrijk aspect van het plan is dat ook kleinere bedrijven toegang krijgen tot grootschalige rekenkracht voor AI-ontwikkeling.