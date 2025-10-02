OpenStack Flamingo zet koers naar toekomst zonder Eventlet

OpenStack heeft zijn 32e grote release gelanceerd, onder de naam Flamingo. Het open source cloudplatform zet daarmee een duidelijke stap richting modernisering, want een van de belangrijkste wijzigingen is het volledig schrappen van de Eventlet-library.

Eventlet werd bijna twee decennia geleden ontwikkeld om gelijktijdigheid in Python mogelijk te maken. Dat gebeurde op een moment dat de taal zelf nog geen async-mogelijkheden had. In de loop der jaren is die functie achterhaald geraakt en werd het onderhoud verwaarloosd. Daardoor ontstonden compatibiliteitsproblemen en operationele risico’s voor OpenStack-installaties. Door Eventlet uit de basis te halen, krijgt het project een veel steviger fundament voor de komende jaren. Dat stelt The Register

Een concreet gevolg is zichtbaar in de bare-metal module Ironic. Die kan voortaan als volwaardige multi-threaded toepassing draaien, wat de prestaties en schaalbaarheid ten goede komt. Dit is meer dan een interne opruimactie: het opent de deur naar betrouwbaardere en snellere bare-metal provisioning, een cruciale functie voor organisaties die hun cloudinfrastructuur op grote schaal inzetten.

OpenStack als alternatief voor VMware

De Flamingo-release telt in totaal meer dan 8.000 wijzigingen, maar het zijn vooral de strategische implicaties die eruit springen. OpenStack wordt nadrukkelijk gepositioneerd als alternatief voor VMware, een scenario dat door de onzekerheid rond de toekomst van dat platform steeds aantrekkelijker wordt. Daarnaast moet Flamingo OpenStack aantrekkelijk maken voor moderne workloads op het gebied van kunstmatige intelligentie, machine learning en high-performance computing.

Op dit moment draait OpenStack al op meer dan 55 miljoen cores wereldwijd in productieomgevingen. Met Flamingo hoopt de Open Infrastructure Foundation die basis verder uit te breiden. Hoewel de release als Non-SLURP is aangemerkt en gebruikers hem zonder problemen mogen overslaan, geldt Flamingo binnen de community als een belangrijke mijlpaal die het platform klaarstoomt voor de komende vijftien jaar.