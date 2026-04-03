OpenStack Gazpacho vereenvoudigt beheer en migraties vanuit VMware

De OpenStack-gemeenschap heeft OpenStack 2026.1 (Gazpacho) uitgebracht. Deze release legt sterk de nadruk op operationele eenvoud, live migratie voor workloads op VMware en hardwareflexibiliteit.

Men zou OpenStack kunnen omschrijven als een soeverein alternatief voor Amerikaanse hyperscalers, maar ook voor VMware en Nutanix. Hoewel open-sourceoplossingen en soevereine oplossingen verre van hetzelfde zijn, zijn er in ieder geval enkele redenen om OpenStack als een potentiële optie te beschouwen. Veertig procent van de bijdragen kwam in ieder geval uit Europa, wat de OpenInfra Foundation toeschrijft aan groeiende initiatieven op het gebied van digitale soevereiniteit in de regio.

OpenStack bevat een schat aan gerelateerde oplossingen, die nu onder de OpenInfra Foundation vallen. Er is genoeg om een hele reeks behoeften op het gebied van private cloud, edge en virtualisatie te vervullen, waaronder Kata Containers, StarlingX en het CI/CD-platform Zuul.

Vervanging van VMware blijft prioriteit

Parallelle live-migraties in Nova behoren tot de meest gevraagde toevoegingen van operators die op zoek zijn naar een alternatief voor VMware, zo suggereert OpenStack. De functie maakt meerdere geheugenoverdrachtsverbindingen tegelijk mogelijk, wat de verplaatsing van workloads aanzienlijk versnelt. Live-migratie met vTPM is ook inbegrepen, wat een veilige migratie van gevoelige workloads zoals Windows 11-gasten mogelijk maakt. Een eerdere ‘Dalmatian’-release had al meer gebruikers aangetrokken die VMware verlieten na de overname door Broadcom twee jaar geleden. Gazpacho zet die koers voort.

In Ironic maakt de autodetect-implementatie-interface het handmatig kiezen van implementatiemethoden overbodig, terwijl trait-based poortplanning de netwerkplaatsing automatiseert op basis van hoe de infrastructuur er echt uitziet. De Neutron OVN-driver krijgt BGP-ondersteuning, North-South-routing voor externe poorten en toegestane adresparen met virtuele MAC-adressen. Cyborg bevat nu een nieuwe handleiding voor driverconfiguratie die betrekking heeft op FPGA-, GPU-, NIC-, QAT-, SSD- en PCI-passthrough-acceleratortypen.

Upgrades vereenvoudigd via SLURP

Gazpacho is een SLURP-release (Skip Level Upgrade Release Process), wat betekent dat operators slechts één keer per jaar kunnen upgraden in plaats van elke zes maanden. Operators die momenteel 2025.1 Epoxy draaien, kunnen direct upgraden naar Gazpacho. De voorgaande 2025.2 Flamingo-release was gericht op het wegwerken van technische schuld en het bevorderen van confidential computing, waarna Gazpacho een meer op functies gerichte stap is.

“OpenStack blijft een betrouwbare en volwassen basis voor het bouwen van veilige, soevereine en aanpasbare cloudinfrastructuur”, aldus Thierry Carrez, algemeen directeur van de OpenInfra Foundation. De volgende OpenStack-release, 2026.2 Hibiscus, wordt verwacht in september 2026.