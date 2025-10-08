Microsoft 365-storing raakt Teams en Exchange wereldwijd

Microsoft werkt momenteel aan een oplossing voor een grote storing bij Microsoft 365-services, waaronder Teams en Exchange Online. Gebruikers wereldwijd ondervinden problemen met authenticatie en toegang tot de service. Het bedrijf geeft informatie over het incident op zijn Service Health Dashboard.

Microsoft werkt actief aan het herstellen van de service-infrastructuur als mitigerende maatregel. Deze aanpak is bedoeld om de getroffen gebruikers te helpen, maar kan tijdelijk van invloed zijn op de werking van de directory. Het bedrijf heeft nog niet bekendgemaakt welke specifieke gebieden het zwaarst worden getroffen door de storing.

Problemen met authenticatie en toegang

Berichten over meervoudige authenticatie (MFA) komen niet aan bij gebruikers die zich bij verschillende diensten willen aanmelden, meldt BleepingComputer. Het Entra-authenticatiesysteem voor eenmalige aanmelding van Microsoft ondervindt ook aanzienlijke storingen, waardoor de toegangsproblemen op het hele platform nog groter worden.

“Sommige gebruikers die toegang proberen te krijgen tot andere Microsoft 365-services, waaronder maar niet beperkt tot Microsoft Teams en Exchange Online, kunnen mogelijk niet worden geauthenticeerd en hebben geen toegang tot de services”, aldus Microsoft in een servicewaarschuwing. Getroffen gebruikers kunnen foutmeldingen krijgen met de tekst “Het spijt ons, er is iets misgegaan. Probeer de pagina over een paar minuten opnieuw te laden.”

Het bedrijf geeft regelmatig updates via zijn officiële Service Health Status- pagina, zodat organisaties en klanten die geen toegang hebben tot het Microsoft 365-beheerdersportaal toch toegang hebben tot de laatste informatie over de lopende problemen.

Voortdurende problemen

Dit jaar waren de storingen bij Microsoft zowel divers als regelmatig voorkomend. Organisaties die voor hun dagelijkse activiteiten sterk afhankelijk zijn van Microsoft 365, blijven periodieke storingen ondervinden die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de productiviteit.

Eerder dit jaar ondervond Microsoft Teams storingen bij het delen van bestanden, waardoor gebruikers niet effectief konden samenwerken op het platform. Ook de MFA-systemen van Microsoft zijn bij eerdere incidenten getroffen, waardoor de toegang tot cruciale bedrijfsapplicaties werd geblokkeerd. In januari heeft Redmond een andere MFA-storing verholpen die gebruikers de toegang tot Microsoft 365 Office-apps blokkeerde.

In juli ondervonden beheerders met zakelijke en enterprise-abonnementen problemen bij het openen van het beheercentrum tijdens een andere serviceonderbreking. Deze terugkerende problemen roepen vragen op over de algehele betrouwbaarheid van de cloudinfrastructuur van Microsoft, ondanks de over het algemeen hoge beschikbaarheidsscores.

Microsoft biedt doorgaans tijdelijke oplossingen tijdens dergelijke incidenten, maar er zijn nog geen specifieke oplossingen voor de huidige storing aangekondigd.