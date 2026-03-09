Microsoft 365 E7 onthuld: grootste licentiewijziging in tien jaar

Microsoft laat aan Techzine weten dat het op 1 mei met de Microsoft 365 E7 Frontier Worker Suite komt. Het pakket bestaat uit Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Copilot en Agent 365. Het betekent de grootste release sinds Microsoft 365 E5, dat in 2015 uitkwam. De nieuwe suite kent een prijs van 99 dollar per gebruiker per maand.

Microsoft 365 E5 is tot nu toe de meest uitgebreide optie die de techgigant biedt. Hierin zitten alle bekende Office-tools, alsmede geavanceerde securitytools en Power BI Pro. Microsoft 365 E7 zal dat pakket verder uitbreiden. Dit door Microsoft 365 Copilot en Agent 365 in de bundel op te nemen. Die laatste is tot nu toe beperkt beschikbaar, maar zal gelijktijdig met de release van de nieuwe licentie algemeen beschikbaar worden.

Microsoft 365 E7 wordt verder aangevuld met Microsoft Entra Suite en geavanceerde Defender-, Intune- en Purview-securityfuncties. Volgens Microsoft is het betaald gebruik van Copilot het afgelopen jaar met meer dan 160 procent op jaarbasis gegroeid, terwijl het dagelijks actief gebruik tienvoudig toenam. Gebruikers zouden dan ook meer zitten te wachten op één oplossing, in plaats van meerdere tools los aanschaffen. Een E7-licentie is goedkoper dan wanneer je alle tools los afneemt.

Samenwerking met Anthropic

Daarnaast verschijnt Wave 3 van Microsoft 365 Copilot, dat de focus moet verplaatsen van assistentie naar wat het bedrijf ‘embedded agentic capabilities’ noemt. Dit zijn functies die taken daadwerkelijk uitvoeren in plaats van alleen adviseren. Een opvallende toevoeging is Copilot Cowork, ontwikkeld in nauwe samenwerking met Anthropic. Cowork kan langlopende, meerstapsprocessen afhandelen. Denk aan het voorbereiden van een klantgesprek: één verzoek volstaat, waarna Cowork de presentatie bouwt, financiële data verzamelt, teamleden e-mailt en tijd inplant voor voorbereiding.

Uitbreiding Copilot en Agent 365

Cowork wordt momenteel getest bij een selecte groep klanten en komt in maart beschikbaar als research preview via het Frontier-programma. Tegelijkertijd rolt Microsoft deze maand ook de nieuwe agentic-functies uit in Word, Excel, PowerPoint en Outlook, eerder bekendgemaakt als Agent Mode. Wave 2 introduceerde in september 2024 al de eerste Copilot Agents, Wave 3 gaat verder door Copilot volledig in bestaande workflows te integreren.

Microsoft benadrukt dat Copilot bewust is opgebouwd om modeldivers te zijn. Claude is vanaf vandaag beschikbaar in de reguliere Copilot Chat via het Frontier-programma, naast de nieuwste generatie OpenAI-modellen. Microsoft 365 Copilot beschikt al over de Researcher- en Analyst-agents, aangedreven door OpenAI-redeneermodellen.

Per 1 mei 2026 wordt Agent 365 algemeen beschikbaar. Het platform fungeert als controlevlak voor AI-agents in organisaties: IT- en securityteams krijgen één centrale plek om agents te overzien, beheren en beveiligen. De prijs bedraagt 15 dollar per gebruiker per maand. Microsoft gebruikt Agent 365 intern als ‘Customer Zero’ en heeft inmiddels meer dan 500.000 agents in kaart gebracht binnen het eigen bedrijf. Over de afgelopen 28 dagen genereerden die agents dagelijks meer dan 65.000 reacties voor medewerkers. In de preview-fase zijn al tientallen miljoenen agents geregistreerd in het Agent 365 Registry.