OpenAI lanceert GPT-5.2: een geduchte concurrent voor Gemini 3 Pro?

De concurrentiestrijd tussen AI-modelbouwers is gekanteld. Daar waar OpenAI jaren toonaangevend was, moet het nu Google voor zich dulden. Met GPT-5.2 verschijnt een nieuw model, opvallend genoeg gericht op kenniswerk, maar ook met verbeteringen voor coderen, spreadsheets, presentaties en visuele herkenning. De nieuwe variant is vanaf vandaag beschikbaar voor betalende ChatGPT-gebruikers.

De aankondiging van OpenAI komt vermoedelijk sneller dan het bedrijf eerder had voorgesteld. Het bedrijf riep recent een ‘code rood’ af vanwege Google Gemini’s verbluffende prestaties ten opzichte van GPT-5 en 5.1. GPT-5.2 moet het tij keren met een reeks verbeteringen die voornamelijk gericht zijn op zakelijke toepassingen.

Het nieuwe model komt in drie varianten, net als gold voor GPT-5.1. GPT-5.2 Instant richt zich op snelle dagelijkse taken. De Thinking-variant is bedoeld voor complexere opdrachten zoals uitgebreide codeersessies en spreadsheetmodellen. De Pro-versie biedt volgens OpenAI de hoogste kwaliteit voor moeilijke vraagstukken waar extra rekenkracht gewenst is. Ondanks het fikse prijskaartje van 200 dollar per maand zou deze optie verliesmakend zijn voor het bedrijf achter ChatGPT, met name omdat dergelijke high-end gebruikers volop hun abonnement benutten.

Prestaties overtreffen voorganger

Op GDPval, een evaluatie van kenniswerk over 44 beroepen, scoort GPT-5.2 Thinking 70,9 procent. Dat betekent dat het model in meer dan twee derde van de gevallen gelijkwaardig of beter presteert dan branche-experts. Helaas kunnen we dit niet vergelijken met de meest recente modellen van Google en Anthropic, want GDPval is een afgeschermde benchmark van OpenAI. Voor software-engineering behaalt het model 55,6 procent op SWE-Bench Pro, een test die vier programmeertalen omvat. Als we zelf kijken op SWE-Bench’s site, zien we dat de reguliere “Bash Only”-test Claude 4.5 Opus en Gemini 3 Pro voor GPT-5.2 plaatst.

De verbeteringen bij GPT-5.2 zitten verder ook in details. Het model hallucineert 30 procent minder dan zijn voorganger GPT-5.1. Voor spreadsheets en presentaties claimt OpenAI betere opmaak en geavanceerdere functionaliteit. Gebruikers moeten wel even geduld hebben: complexe generaties kunnen meerdere minuten duren. Dat is sinds de opkomst van OpenAI’s o-modellen (o1, o3) een bekend feit en nog verder benadrukt door DeepSeek-R1 begin dit jaar: “inference time compute”, ofwel lang nadenken door AI-modellen, levert bijna altijd betere eindresultaten op.

Google lanceerde afgelopen week al Gemini 3 met Deep Think-modus, dat vergelijkbare reasoning-capaciteiten belooft. AI-modellen zitten opnieuw in een snelle concurrentiestrijd, met ook Anthropic’s Claude en xAI’s Grok 4 als serieuze opties die regelmatig van nieuwe versies worden voorzien.

Zakelijke integraties centraal

OpenAI benadrukt zoals gezegd de toegenomen waarde voor zakelijke gebruikers. Dat is ook een gebied waar het bedrijf de laatste tijd meer op leunt, hoewel het nog niet helemaal zeker lijkt te zijn van het verdienmodel richting consumenten. Gemiddeld bespaart een ChatGPT Enterprise-gebruiker volgens het bedrijf 40 tot 60 minuten per dag. Zware gebruikers claimen een besparing van meer dan tien uur per week.

Het platform integreert met tools van partners als Notion, Box en Shopify. Voor datawetenschappers zijn er specifieke verbeteringen in tool-calling en documentanalyse via samenwerkingen met Databricks en Hex. Coding-platforms als JetBrains en Augment Code melden meetbare vooruitgang in agentic coding performance.

De nieuwe versie ondersteunt ook wetenschappelijk werk. Op GPQA Diamond, een graduate-level benchmark, scoort GPT-5.2 Pro 93,2 procent. Voor wiskunde behaalt het model 40,3 procent op FrontierMath Tier 1-3, een evaluatie voor expert-level problemen.

Pricing en beschikbaarheid

In de API kost GPT-5.2 1,75 dollar per miljoen input tokens en 14 dollar per miljoen output tokens. Dat is duurder dan GPT-5.1, maar volgens OpenAI efficiënter door betere token-efficiency. De Pro-variant kost 21 dollar per miljoen input tokens.

OpenAI bouwde het model samen met partners Nvidia en Microsoft. Azure-datacenters en Nvidia’s H100, H200 en GB200-NVL72 GPU’s vormden de basis voor de trainingsinfrastructuur. De samenwerking moet volgens beide partijen leiden tot snellere ontwikkelcycli voor toekomstige modellen.

Voor ChatGPT-abonnees blijft de prijs gelijk. GPT-5.1 blijft drie maanden beschikbaar onder legacy models, daarna volgt een sunset. De uitrol gebeurt gefaseerd om de dienst stabiel te houden.