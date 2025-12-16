Mozilla stelt Firefox-baas aan als CEO, zet in op AI-keuzevrijheid

Anthony Enzor-DeMeo is de nieuwe CEO van Mozilla. Hij belooft een AI-toekomst voor Firefox waarbij gebruikers zelf kunnen kiezen tussen verschillende modellen. Vertrouwen staat hierbij centraal, stelt hij. Firefox telt momenteel 200 miljoen actieve gebruikers per maand.

De aanstelling van Enzor-DeMeo is zojuist aangekondigd en The Verge sprak uitgebreid met hem over zijn nieuwe rol. Hierin blijkt de nieuwe Mozilla-CEO zich bewust van de penibele situatie waarin het bedrijf zich bevindt. Hoewel Firefox niet zomaar verdwijnt, is dit bovenal doordat Google elk jaar grofweg een half miljard dollar overmaakt. Ook Mozilla’s CFO Eric Muhlheim heeft dit eerder dit jaar duidelijk gemaakt. Het is daarom van groot belang voor Mozilla dat Google mag betalen om als standaard zoekmachine van Firefox te gelden. Dat is een gang van zaken waar Amerikaanse Justitie uit antitrust-overwegingen over twijfelt.

Enzor-DeMeo, dat Mozilla Corporation gaat leiden (Mark Surman blijft president van de Mozilla Foundation), zegt in al die turbulentie juist kansen te zien. “Wat nu nodig is, is een techbedrijf dat mensen kunnen vertrouwen”, aldus Enzor-DeMeo in een interview met The Verge. “Bij AI zie ik een erosie van vertrouwen.”

Keuzevrijheid in AI-modellen

Mozilla gaat geen eigen LLM trainen, zo blijkt. Dat is geen verrassing gezien de torenhoge kosten die hieraan gepaard gaan en de diepe zakken die partijen zoals Google, Meta en OpenAI hebben (of lijken te hebben). Wel komt er volgend jaar een AI Mode in Firefox. Die biedt gebruikers een keuze aan modellen en producten, allemaal in een browser die ze begrijpen en van een bedrijf dat ze kunnen vertrouwen. “We hebben geen prikkel om het ene model boven het andere te pushen”, zegt Enzor-DeMeo. “Dus gaan we proberen met meerdere modellen naar de markt te gaan.”

Sommige daarvan zijn open-source modellen die voor iedereen beschikbaar zijn. Andere zijn privé-opties die Mozilla zelf in de cloud host. En sommige komen van de grote spelers in de sector. Het is slechts wachten op een bevestiging dat het hierbij ook om Gemini van Google zal gaan.

De browserfocus blijft

Enzor-DeMeo werkt bijna precies een jaar bij Mozilla. Tot nu toe leidde hij het team dat de Firefox-browser bouwt, het product dat Mozilla op allerlei manieren draaiende houdt. Firefox is het meest zichtbare product van het bedrijf, de grootste geldbron dankzij een deal die Google een standaard zoekpositie geeft, en de plek waar Mozilla zijn waarden daadwerkelijk in praktijk brengt.

Mozilla moet, zo stelt Enzor-DeMeo in een apart bericht op Mozilla’s eigen site, het ‘vertrouwde softwarebedrijf’ zijn. Drie prioriteiten die hierin genoemd worden zijn agency (feitelijk privacy en controle hierover), een verdienmodel gebouwd op vertrouwen en Firefox als lanceerplatform voor een ‘ecosysteem’ aan andere producten. “Het zal evolueren tot een moderne AI-browser”, stelt de kersverse CEO, iets dat duidelijk maakt dat Opera Neon gauw een Mozilla-tegenhanger zal krijgen.

De kans is groot dat deze missie niet slaagt. Immers is het marktaandeel van Firefox geslonken tot minder dan 3 procent wereldwijd. Op de desktop is het iets sterker (4,26 procent volgens Statcounter), maar daar staat een vrij desastreuze 0,57 procent op mobiele apparaten tegenover.