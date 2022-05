Mozilla lanceert de 100e versie van Firefox voor pc’s, iOS en Android.

Versie 100 heeft symbolische waarde, maar is qua inhoud beperkt. Ondertitels en bijschriften van YouTube, Netflix en Amazon Prime Video zijn nu beschikbaar in een Picture-in-Picture-modus. Ook websites met een WebVTT-implementatie worden ondersteund, waaronder Twitter.

Nettere browsergeschiedenis

De iOS- en Android-versies van Mozilla Firefox ontvingen een nieuwe browsergeschiedenisweergave. Duplicaten worden niet langer weergegeven, waardoor de weergave overzichtelijker is. Ook is de browsergeschiedenis vanaf nu te doorzoeken met een tekstveld.

Daarnaast worden mobiele tabbladen overzichtelijker gepresenteerd. Tabbladen die in de afgelopen 14 dagen niet zijn bekeken belanden automatisch in de ‘inactive tabs’-groep. Sommige gebruikers houden tabbladen wekenlang open. De update is voor hen bedoeld.

Ook introduceerde Mozilla twee nieuwe achtergronden voor Android en iOS, respectievelijk ‘Beach vibes’ en ‘Twilight hills’. Tot slot ontving Android een HTTPS-only-modus. De update is direct beschikbaar voor Android. iOS verschijnt tegen het einde van de week.

Interop 2022

Mozilla, Google, Microsoft en Apple nemen samen deel aan Interop 2022, een samenwerking voor de ontwikkeling van browserstandaarden. In maart van dit jaar maakte de organisaties een benchmark bekend. De benchmark controleert de grootste webbrowsers op ondersteuning van technologieën die regelmatig in webapplicaties worden gebruikt.

De benchmark motiveert Mozilla, Google, Microsoft en Apple om aan dezelfde implementaties te werken, zodat appontwikkelaars hun apps met universeel ondersteunde technologieën kunnen ontwikkelen. Mozilla is goed op weg.