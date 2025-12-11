Agentic AI-browser Opera Neon algemeen beschikbaar

Opera heeft Opera Neon, zijn nieuwe AI-browser met agentic functies, publiek beschikbaar gemaakt. Gebruikers betalen 19,90 dollar per maand voor toegang tot de nieuwste AI-modellen en geautomatiseerde browserfuncties.

Opera introduceerde Neon eerder dit jaar als experimentele AI-browser voor developers. Nu kan iedereen de browser zonder wachtlijst uitproberen. Maar de toegang heeft wel een prijskaartje: een maandelijks abonnement van 19,90 dollar.

Die prijs is opvallend hoog vergeleken met concurrenten. Google Chrome biedt vergelijkbare AI-functies gratis aan, terwijl Opera’s eigen Opera One-browser ook kosteloos AI-chatbot Aria bevat. Gebruikers krijgen echter wel toegang tot Gemini 3 Pro en GPT-5.1. Hoe dan ook positioneert Opera Neon zich als premium product voor “AI power users” die meer willen dan een chatbot.

Agents in plaats van chat

Opera hoopt het eigen product te onderscheiden door middel van een agentic AI-aanpak. Waar traditionele AI-browsers vooral reageren op vragen, voeren Neon’s agents daadwerkelijk taken uit. De browser bevat drie types: Chat, Do en Make. Deze kunnen volledige reizen boeken, websites bouwen of video’s genereren zonder constante menselijke tussenkomst.

We berichtten eerder dat Neon agents zelfs in een virtuele machine in de cloud blijven doorwerken als je offline gaat. Een gebruiker kan dus meerdere projecten tegelijk laten draaien.

De ODRA deep research agent is daar een voorbeeld van. Deze verzamelt en synthetiseert binnen één minuut informatie over complexe onderwerpen, compleet met bronvermelding. Voor professionals die regelmatig marktonderzoek of technische analyses moeten doen, kan dat tijdwinst opleveren.

Premium modellen en community

Abonnees krijgen ook toegang tot een exclusieve Discord-community waar ze nieuwe features als eerste kunnen testen en direct contact hebben met Opera’s ontwikkelaars. Opera benadrukt dat de browser een “testterrein” is voor AI-innovaties voordat die mainstream worden. De gratis Opera-browsers zoals Opera One, Air en GX behouden hun bestaande functies en AI-mogelijkheden. Neon richt zich dus op een specifieke doelgroep die bereid is te betalen voor geavanceerde AI. Tot nu toe zijn de reacties op de agentic mogelijkheden wisselend, het is dus maar de vraag of een groter publiek

