ServiceNow verlengt CEO-contract tot 2030

ServiceNow heeft het contract van CEO en voorzitter Bill McDermott (foto) verlengd tot eind 2030. Daarmee kiest het bedrijf nadrukkelijk voor continuïteit aan de top, op een moment dat de onderneming zich voorbereidt op een volgende groeifase waarin artificiële intelligentie en security een steeds grotere rol spelen.

Uit documenten die zijn ingediend bij toezichthouders blijkt dat de aangepaste arbeidsovereenkomst van McDermott op 1 januari 2026 ingaat en zijn betrokkenheid bij ServiceNow voor minimaal vijf extra jaren vastlegt. In die periode kan hij, afhankelijk van besluiten van de raad van bestuur, actief blijven als CEO, co-CEO, uitvoerend voorzitter of niet-uitvoerend voorzitter.

McDermott liet ServiceNow fors groeien

McDermott trad in 2019 aan bij ServiceNow, na een lange loopbaan bij SAP waar hij uiteindelijk de rol van CEO vervulde. Sinds zijn overstap heeft hij ServiceNow zien uitgroeien tot een van de belangrijkste spelers op het gebied van digitale workflows en cloudgebaseerde bedrijfssoftware. Onder zijn leiding verschoof de focus steeds nadrukkelijker richting automatisering, platformintegratie en recent ook AI-gedreven processen.

De contractverlenging wordt gezien als een signaal dat ServiceNow stabiliteit wil behouden in een periode van snelle technologische en organisatorische veranderingen. De markt voor enterprise software wordt competitiever, terwijl klanten hogere eisen stellen aan schaalbaarheid, beveiliging en intelligentie binnen bedrijfsprocessen. Door vast te houden aan dezelfde topman wil ServiceNow koersvast blijven in zijn strategische keuzes.

Volgens de aangepaste overeenkomst blijft McDermotts beloning gekoppeld aan prestaties ten opzichte van vergelijkbare bestuurders in de sector. Indien zijn rol in de toekomst verandert, bijvoorbeeld richting een voorzittersfunctie, wordt de vergoeding aangepast aan de bijbehorende verantwoordelijkheden. Ook heeft ServiceNow zijn afspraken rond vertrekregelingen herzien, met extra bescherming in situaties waarin sprake is van een overname of wijziging van zeggenschap.

Parallel aan de contractverlenging maakte ServiceNow bekend een grote stap te zetten binnen cybersecurity met de aangekondigde overname van Armis, zoals Techzine al meldde. Hoewel die transactie strategisch belangrijk is, benadrukt de timing vooral het vertrouwen van het bestuur in McDermott om dergelijke complexe trajecten te begeleiden en te integreren binnen de bredere bedrijfsstrategie.