Meta betaalt 2 miljard dollar voor Chinese AI-startup Manus

Meta heeft aangekondigd dat het het AI-platform Manus overneemt. Met de acquisitie wil Meta het tempo verhogen waarmee geavanceerde kunstmatige intelligentie wordt geïntegreerd in zijn diensten.

Manus is gevestigd in Singapore en wist dit voorjaar in korte tijd veel aandacht te trekken in Silicon Valley met een demo van een AI-agent die zelfstandig uiteenlopende taken uitvoert. Denk aan het screenen van sollicitanten, het plannen van reizen en het analyseren van beleggingsportefeuilles. Manus stelde daarbij, schrijft TechCrunch, dat de eigen technologie beter presteert dan OpenAI’s Deep Research.

De overname past binnen de bredere AI-strategie van Meta Platforms, dat zwaar inzet op AI als groeimotor. Financiële details zijn niet officieel bekendgemaakt, maar volgens bronnen rond de deal betaalt Meta ongeveer 2 miljard dollar voor Manus, een bedrag dat overeenkomt met de waardering die het bedrijf nastreefde voor een volgende investeringsronde. Eerder sprak persbureau Reuters nog over een waardering tussen de 2 en 3 miljard dollar.

Manus haalde in april 75 miljoen dollar op in een financieringsronde onder leiding van Benchmark, waarmee het bedrijf werd gewaardeerd op ongeveer 500 miljoen dollar. Kort daarvoor hadden onder meer Tencent, ZhenFund en HSG, het voormalige Sequoia Capital China, al geïnvesteerd via een eerdere ronde.

Opvallend is dat Manus als jong bedrijf al substantiële commerciële tractie bereikte. Volgens TechCrunch heeft het platform inmiddels miljoenen gebruikers en meer dan 100 miljoen dollar aan jaarlijkse terugkerende omzet gerealiseerd. Daarmee onderscheidt Manus zich van veel andere AI-startups die nog zoeken naar een duurzaam verdienmodel.

Geleidelijke integratie van AI-agents

Meta heeft aangegeven dat Manus voorlopig zelfstandig blijft opereren, terwijl de AI-agents geleidelijk worden geïntegreerd in producten als Facebook, Instagram en WhatsApp, waar Meta AI al beschikbaar is. Voor Meta is Manus daarmee niet alleen een technologische aanwinst, maar ook een zeldzaam voorbeeld van een AI-product dat aantoonbaar inkomsten genereert, iets wat relevant is tegen de achtergrond van de tientallen miljarden dollars die het bedrijf investeert in AI-infrastructuur.

De overname kent ook een geopolitieke dimensie. De oprichters van Manus zijn van Chinese afkomst en richtten het moederbedrijf Butterfly Effect in 2022 op in Beijing. Pas dit jaar verhuisde het bedrijf naar Singapore. Dat leidde in de Verenigde Staten tot politieke vragen. Senator John Cornyn uit Texas uitte eerder al kritiek op Amerikaanse investeringen in Chinese AI-bedrijven en waarschuwde voor mogelijke strategische risico’s.

Meta heeft tegenover Nikkei Asia verklaard dat die zorgen worden ondervangen door duidelijke maatregelen na de overname. Volgens het bedrijf zullen er geen Chinese investeerders meer betrokken blijven bij Manus en worden alle activiteiten in China beëindigd. Daarmee wil Meta eventuele obstakels op het gebied van regelgeving en nationale veiligheid wegnemen.