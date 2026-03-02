ManageEngine breidt Site24x7 uit met AI-agents

ManageEngine breidt zijn observability-platform Site24x7 uit met causal intelligence en AI-agents. De nieuwe functies zijn gericht op het verkorten van de hersteltijd bij incidenten en het verminderen van handmatig speurwerk in complexe IT-omgevingen.

Volgens het bedrijf verschuift de aanpak daarmee van reactief ingrijpen naar meer autonome, zelfherstellende processen. De aanleiding ligt in de toenemende complexiteit van moderne IT-landschappen. Hybride cloudomgevingen, microservices en dynamische netwerken genereren grote hoeveelheden telemetrie en afwijkingssignalen. Wanneer zich een storing voordoet, blijkt het voor IT-teams lastig om relevante signalen te onderscheiden van ruis en om verbanden te leggen tussen gebeurtenissen op verschillende lagen. Dat vertraagt het herstel en vergroot de kans op langdurige verstoringen.

Srinivasa Raghavan, Director Product Management bij ManageEngine, stelt dat Site24x7 deze complexiteit probeert terug te brengen door verschillende analysetechnieken te combineren. In zijn toelichting legt hij uit dat voorspellende anomaliedetectie, eventcorrelatie en inzicht in service-afhankelijkheden samen worden gebruikt om niet alleen te laten zien waar iets misgaat, maar ook waarom dat gebeurt en welke impact dat heeft. Het doel is volgens hem dat teams sneller bij de onderliggende oorzaak uitkomen en daardoor de mean time to recovery aanzienlijk kunnen verkorten.

AI-agents met focus op controle en governance

Een belangrijk onderdeel van de update is de introductie van Zia Agents binnen Site24x7. Deze AI-agents analyseren observabilitydata en zetten bevindingen om in concrete aanbevelingen voor actie. Raghavan benadrukt dat daarbij nadrukkelijk is gekeken naar governance en controle. Hij licht toe dat een aparte controlelaag ervoor zorgt dat de inzet van deze agents binnen vastgestelde kaders blijft, zodat organisaties met meer vertrouwen kunnen experimenteren met agent-gedreven workflows zonder de grip op hun omgeving te verliezen.

Daarnaast ondersteunt het platform georkestreerde herstelacties via Qntrl, een workflow- en orchestratieplatform van Zoho. Daarmee kunnen herstelstappen worden vastgelegd in herhaalbare processen, inclusief goedkeuringen en traceerbaarheid. Dat moet het mogelijk maken om automatisering gecontroleerd en op grotere schaal toe te passen.

De nieuwe AIOps-functionaliteiten zijn beschikbaar voor gebruikers met een Professional- of Enterprise-abonnement van Site24x7. ManageEngine positioneert de uitbreiding als een volgende stap in het verminderen van operationele complexiteit, al zal in de praktijk moeten blijken in hoeverre organisaties daadwerkelijk overstappen op meer autonome incidentrespons.