Workaround beschikbaar voor update-probleem in Windows 11

Microsoft heeft een update-probleem in Windows 11 aangepakt. Het probleem stelde zich bij client-platformen die worden ingezet om verschillende zakelijke gebruikers als endpoint te verbinden voor snelle uitrol van functionaliteiten en applicaties.

Na het doorvoeren van een preview-update in juni 2024 (KB5039302), ondervonden bepaalde Windows 11-systemen update-problemen. Updaten was namelijk niet mogelijk bij het gebruik van Windows Update-automation scripts. Zakelijke gebruikers met client-platformen die draaide op Windows 11 23H2 of Windows 11 22H2 ondervonden deze problemen.

Handmatig oplossing installeren

De oplossing ligt in het gebruik van Known Issue Rollback (KIR). Deze functionaliteit introduceerde in 2021 en is een manier voor Microsoft-gebruikers om sneller bugs aan te pakken die niet security-gerelateerd zijn. Gebruikers moeten deze functie handmatig uitvoeren, het uitgeschreven proces daarvoor is beschreven in deze blog. De Group Policy-download die nodig is voor het doorvoeren van een KIR is hier te vinden.

Het bedrijf geeft aan daarnaast te werken aan een patch, die zal worden verpakt in een toekomstige Windows-update. “Zodra de update met de oplossing is uitgebracht, hoeven organisaties dit groepsbeleid niet meer te installeren en configureren om dit probleem op te lossen.”

Microsoft greep onlangs bij een Windows 11-update harder in door de update volledig terug te trekken. Deze update veroorzaakte problemen die de functionaliteit van het besturingssysteem aantastte. Het systeem kon namelijk in een loop terechtkomen waarin Windows bleef heropstarten. Daarnaast verdween de taakbalk bij sommige gebruikers.

