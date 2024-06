Foto-app in Windows 11-preview op de schop genomen

Microsoft heeft zijn Photos-applicatie voor Windows 11 van updates voorzien. Windows 11-gebruikers die deelnemen aan het Insider Program kunnen deze vernieuwde app inmiddels downloaden.

De preview van de vernieuwde app heeft door velen gewenste veranderingen aan de interface. Deze verbeteringen zijn niet echt zichtbaar in de interface, maar meer onderhuids toegevoegd. Direct opvallende wijzigingen in het menu zijn onder andere ondersteuning voor deelmogelijkheden via ‘Share’ een het kunnen starten van een diashow via ‘Start Slideshow’.

Verbeteringen onder de radar

Onder de radar gebruikt de Photos-app voor Windows 11 nu een nieuwe beeldbewerkingstool op basis van de tool die OneDrive gebruikt. Dit moet de Windows 11-app een aantal voordelen opleveren, zoals WebGL-ondersteuning voor een verbeterde rendering van beelden, het gemakkelijk delen van foto’s via SharedBuffer en het ondersteunen van een meer up-to-date versie van Chromium.

Verder zorgt het gebruik van de beeldbewerkingstool van OneDrive ervoor dat de prestaties van AI Service worden verbeterd. Dit is omdat het versturen van pixel buffers tussen de web editor en de Native App for AI inference nu sneller verloopt.

Andere belangrijke updates aan de Microsoft Photos-app voor Windows 11 zijn onder meer inzoomen van 10 tot 800 procent met een nieuwe liniaal. Gebruikers kunnen nu de omvang en dimensies zien van hun foto’s onderaan het scherm.

Verder kunnen zij nu gemakkelijker het moment bepalen wanneer zij foto’s of video’s van hun devices willen overbrengen. Dit moet gebruikers meer controle geven over het importproces.

De nieuwe functionaliteiten worden geleidelijk definitief in de Photos-app uitgerold. De update van de app kan worden gedownload vanuit de Windows 11 Store.

