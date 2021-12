Windows Terminal wordt default command line voor Windows 11

Wanneer eindgebruikers in Windows 11 een command line willen gebruiken, wordt de standaardoptie Windows Terminal. Ook worden alternatieven ondersteund.

Met het standaard maken van Windows Terminal als de applicatie voor de command line, komt er een eind aan het verplichte gebruik van Windows Console Host of het commando conhost.exe. In Console Host openden zich altijd zogenoemde ‘shells’ zoals de Command Prompt, PowerShell en Windows Subsystem for Linux in een enkele applicatie.

Vervanging Windows Console Host

Veel gebruikers en ontwikkelaars waren al langere tijd op zoek naar een vervanger voor console host. Er waren wel alternatieve oplossingen die aanhaakten bij Windows, maar die werden vanuit Microsoft nooit echt ondersteund.

Microsoft maakt het voor Windows 11 nu mogelijk andere terminals dan Control Host te gebruiken, inclusief het in 2019 zelf uitgebrachte Windows Terminal. Hierbij wordt deze eigen terminal voor de command line dus de standaardoptie gemaakt.

Uitrol

De uitrol van het standaard maken van Windows Terminal gaat ergens in het komend jaar gebeuren. Waarschijnlijk in de Windows 11 22H2 Update of eerdere via andere manieren. Gebruikers kunnen natuurlijk zelf de instellingen aanpassen. De settings hiervoor zijn onder meer te vinden in de Developer settings-pagina’s in het besturingssysteem, in de Windows Terminal settings op de Startup-pagina en binnen de Windows Console Host property sheet.