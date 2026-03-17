Salesforce financiert terugkoop van aandelen met langdurige schuld

Salesforce zet een ingrijpende stap door voor 50 miljard dollar aan eigen aandelen terug te kopen. Dit is beslissing die het bedrijf tegelijkertijd voor tientallen jaren aan extra schulden bindt. De financiering van dit programma strekt zich uit tot 2066, wat de langetermijnimpact van de strategie onderstreept.

Dit meldt The Register. Tijdens de toelichting op de kwartaalcijfers eind februari gaf CEO Marc Benioff (foto) aan dat hij de huidige marktomstandigheden ziet als een aantrekkelijk moment om aandelen in te kopen. Volgens hem wordt het beschikbare kapitaal op deze manier effectief ingezet en is het aangaan van schulden in dit geval een logische keuze. Daarbij benadrukte hij dat het aandeel volgens hem ondergewaardeerd is en dat het management daarom zo veel mogelijk stukken wil terughalen.

Een deel van de aandeleninkoop wordt gefinancierd met obligaties die vanaf 2028 aflopen en een looptijd hebben van tientallen jaren. In totaal wordt ongeveer de helft van het programma met schuld bekostigd. Salesforce verwacht dit jaar een vrije kasstroom van circa 16 miljard dollar, wat ruimte biedt om deze verplichtingen op termijn te dragen.

De eerste fase van het programma is inmiddels in gang gezet. Het bedrijf heeft al 103 miljoen aandelen ingekocht via een versnelde regeling, goed voor het merendeel van het geplande totaal. De resterende aandelen wil Salesforce uiterlijk in het boekjaar 2027 afronden.

Volgens Benioff is de aandelenstructuur in de afgelopen jaren verwaterd door grote overnames, waaronder Slack en Tableau. De huidige inkoop moet dat effect deels corrigeren en de waarde per aandeel herstellen.

AI zet druk op traditionele softwaremodellen

De timing van de aankondiging is opvallend, aangezien de softwaresector onder druk staat. Beleggers maken zich zorgen over de impact van AI op traditionele softwaremodellen. Nieuwe tools voor automatisch coderen en geautomatiseerde workflows zouden de rol van softwareleveranciers kunnen verkleinen. Dit sentiment heeft geleid tot stevige koersdalingen bij grote namen in de sector.

Hoewel het aandeel Salesforce recent enig herstel liet zien, ligt de koers nog aanzienlijk onder het niveau van eind 2024. De bredere terugval in de sector wordt door sommigen aangeduid als een nieuwe crisis voor SaaS-bedrijven, een kwalificatie die Benioff relativeert. Hij stelt dat de sector eerder vergelijkbare periodes heeft doorgemaakt en zich telkens wist te herstellen.

Om het aandeleninkoopprogramma te financieren heeft Salesforce onlangs voor 25 miljard dollar aan obligaties uitgegeven, met looptijden die uiteenlopen van enkele jaren tot meerdere decennia. Daarmee legt het bedrijf een duidelijke langetermijnverplichting vast.

Salesforce staat niet alleen in deze strategie. Ook andere grote spelers in de SaaS-markt kiezen ervoor om eigen aandelen terug te kopen. ServiceNow kondigde een programma van 5 miljard dollar aan en zag zijn CEO persoonlijk aandelen bijkopen. SAP heeft eveneens plannen voor een omvangrijke inkoop, terwijl bedrijven als Okta en Snowflake vergelijkbare stappen zetten, zij het op kleinere schaal.

De beweging wijst erop dat meerdere softwarebedrijven de huidige marktdruk juist aangrijpen om hun eigen aandelen in te kopen, in de verwachting dat de waarderingen op termijn zullen herstellen.