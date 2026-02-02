Anthropic breidt Cowork uit met plug-ins voor bredere inzet

Anthropic heeft Cowork uitgebreid met een plug-infunctionaliteit die het platform aantrekkelijker moet maken voor zakelijke gebruikers.

Dit meldt TechCrunch. Cowork werd eerder deze maand geïntroduceerd als een agentic tool die voortbouwt op de mogelijkheden van Claude Code, maar dan bedoeld voor een veel bredere doelgroep dan alleen ontwikkelaars. Met de toevoeging van plug-ins wil Anthropic de praktische inzetbaarheid vergroten.

De plug-ins zijn ontworpen om specifieke taken binnen organisaties te automatiseren. Denk aan het opstellen van marketingteksten, het controleren van juridische documenten op risico’s of het voorbereiden van antwoorden voor klantvragen. Door deze taken te standaardiseren kunnen teams volgens Anthropic consistenter en efficiënter werken.

Gebruikers kunnen zelf bepalen hoe Claude met processen moet omgaan, welke databronnen en tools worden gebruikt en hoe cruciale workflows verlopen. Ook kunnen teams eigen commando’s instellen, zodat de manier van werken beter aansluit op bestaande procedures binnen de organisatie.

Elf plugs-ins als open source

Volgens Anthropic zijn de plug-ins nadrukkelijk bedoeld om te worden aangepast aan de specifieke behoeften van een bedrijf. De organisatie verwacht dat bedrijven zelf uiteenlopende toepassingen gaan ontwikkelen die aansluiten bij hun interne processen. Als voorbeeld heeft Anthropic elf interne plug-ins vrijgegeven als open source. Hiermee kunnen gebruikers direct aan de slag. Het bouwen en aanpassen van eigen varianten zou bovendien weinig technische kennis vereisen.

De functionaliteit bestond al eerder binnen Claude Code, maar met de komst naar Cowork wordt deze nu toegankelijk voor een grotere groep gebruikers. Door de nadruk te leggen op een gebruiksvriendelijke interface hoopt Anthropic dat ook medewerkers zonder programmeerkennis met de plug-ins kunnen werken.

Binnen Anthropic zelf blijken afdelingen als data-analyse en sales al voordeel te halen uit deze aanpak. Medewerkers krijgen hierdoor sneller inzicht in klantfeedback en kunnen beter inspelen op informatie die verspreid is over verschillende systemen.

Anthropic geeft aan dat het systeem leert van het gebruik binnen een organisatie. Naarmate plug-ins vaker worden ingezet, krijgt Claude beter inzicht in de workflows van het bedrijf en kan het suggesties doen om processen verder te optimaliseren. Op dit moment worden plug-ins nog lokaal opgeslagen op de computer van de gebruiker, maar een mogelijkheid om ze organisatiebreed te delen is in ontwikkeling.

Cowork bevindt zich momenteel in een onderzoeksfase en is nog niet algemeen beschikbaar. De plug-ins zijn voorlopig toegankelijk voor alle betalende gebruikers van Claude. Wanneer Cowork breder wordt uitgerold, is nog niet bekend.