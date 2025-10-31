Amazon-CEO: ontslagronde niet om kosten te drukken of door AI

Volgens Amazon-CEO Andy Jassy zijn de 14.000 ontslagen van deze week niet veroorzaakt door een focus op AI of om de kosten te drukken. In plaats daarvan zou de forse ontslagronde het startschot moeten zijn voor een cultuurverandering binnen het bedrijf.

Amazon rapporteerde voor het kwartaal een omzet van 180,2 miljard dollar, een stijging van dertien procent op jaarbasis. De winst bedroeg 21 miljard dollar. Toch neemt het bedrijf een last van 1,8 miljard dollar voor ontslagvergoedingen in dit kwartaal.

De ontslagronde treft de 350.000 kantoormedewerkers binnen Amazon, terwijl het totale personeelsbestand ongeveer 1,55 miljoen mensen telt. Beth Galetti, Senior Vice President voor People Experience and Technology, verklaarde eerder in een memo aan personeel dat de stap nodig is om “nog sterker” te worden. Middelen moeten verschoven worden naar wat het belangrijkst is voor klanten.

Opereren als startup

De aankondiging die enkele dagen eerder werd gedaan, was niet primair financieel gedreven, benadrukte Jassy tijdens de meest recente kwartaalanalyse van Amazon. “Het is niet eens echt AI-gedreven, althans nu nog niet. Het gaat vooral om cultuur.”

Het bedrijf kampt volgens de CEO met te veel managementlagen die besluitvorming vertragen. “Als dat gebeurt, verzwak je zonder het te beseffen het eigenaarschap van de mensen die het echte werk doen,” aldus Jassy. Hij doelde hiermee op medewerkers die dagelijkse beslissingen moeten nemen aan de frontlinie. Die moeten snel kunnen handelen zonder dat trage managementlagen roet in het eten gooien.

Wendbaar blijven

Jassy benadrukte dat Amazon zich heeft gecommitteerd om te opereren als ’s werelds grootste startup. De technologische transformatie die momenteel plaatsvindt, vereist volgens hem een organisatie die snel kan bewegen. Te veel lagen in de organisatie zouden vooruitgang tegengaan.

Eerder dit jaar waarschuwde Jassy al dat de opkomst van AI binnen grote bedrijven zoals Amazon waarschijnlijk tot banenverlies zou leiden. In een memo schreef hij toen: “We zullen minder mensen nodig hebben voor sommige banen die nu gedaan worden, en meer mensen voor andere soorten werk.” We merken hierbij wel op dat AI veelal is gebruikt als een excuus voor ontslagrondes die eigenlijk financieel gemotiveerd zijn. Hoe het ook wendt of keert, deze keer krijgen we een expliciete ontkenning van deze gang van zaken bij Amazon. De ontslagronde is dus onderdeel van een bredere reorganisatie die Amazon doorvoert. Het bedrijf wil wendbaarder worden in een snel veranderende markt, waarbij efficiëntie en snelle besluitvorming centraal staan.