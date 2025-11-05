DeepL lanceert “AI-collega” en Customization hub

Een AI-gedreven collega, zo noemt DeepL haar nieuwe Agent. Deze assistent automatiseert repetitieve taken, terwijl de vandaag geïntroduceerde Customization hub vertaalprocessen vergemakkelijkt. Daarbovenop heeft DeepL de ondersteuning uitgebreid met 70 nieuwe talen.

DeepL Agent is beschikbaar na uitgebreide bètatests met meer dan 1.000 gebruikers. De tool voerde 20.000 taken uit tijdens de testfase. Het systeem automatiseert taken zoals CRM-beheer, klantenservice en marketingactiviteiten; ver voorbij de vertaaltaken die je wellicht met DeepL associeert. Als er dus sprake is van een ‘AI-collega’, dan kent deze een vrij ruime taak.

CEO Jarek Kutylowski legt uit dat klanten vaak dezelfde uitdaging hebben: “repetitieve, onsamenhangende taken die de productiviteit verminderen.” DeepL Agent pakt dit aan door deze routinematige processen te automatiseren. Daarin volgt DeepL de algemene trend om AI in te zetten voor tijdsbesparingen, maar wel met een brede interpretatie van wat je met DeepL kunt doen. De Agent werkt met bestaande systemen zoals CRM, e-mail en projectmanagementtools. Het begrijpt vplgens DeepL de unieke data en workflows van een bedrijf. Menselijk toezicht blijft beschikbaar om precisie en controle te garanderen.

Customization hub bundelt vertaalvereisten

De Customization hub brengt woordenlijsten, stijlregels en vertaalgeheugens in één systeem samen. Het platform voert tijdens het vertaalproces automatisch taalvereisten door. Dit minimaliseert fouten en maakt bewerkingen achteraf minder vaak nodig. Bedrijven kunnen daarmee hun ‘brand voice’ en terminologie consistent houden. “Door DeepL te voorzien van de context van een taalexpert, kunnen bedrijven rekenen op nauwkeurige vertalingen, snellere herzieningen en minder fouten,” aldus het bedrijf.

Ook pakt DeepL met de Customization hub hardnekkige problemen binnen organisaties aan. Lokalisatie verloopt bijvoorbeeld vaak traag en is foutgevoelig. Taalvereisten zitten verspreid over verschillende tools, waardoor effectief gebruik lastig is. Teams verspillen tijd aan het oplossen van problemen na de vertaling, stelt DeepL. De nieuwe hub moet dit centraliseren en die problemen minimaliseren.

Uitbreiding naar 100 talen

DeepL heeft daarnaast circa 70 nieuwe talen toegevoegd. Ruim 100 talen zijn nu beschikbaar, waarvan 70 in bèta voor zakelijke klanten. Bijna alle twintig wereldwijd meest gesproken talen zijn beschikbaar op het platform, inclusief elke officiële EU-taal. Ook talen als Bosnisch, Servisch, Swahili en Afrikaans zijn toegevoegd. In het Azië-Pacific-gebied kwamen onder meer Hindi, Maleis, Tagalog en Bengaals erbij.

DeepL introduceerde eerder DeepL Voice voor Zoom Meetings en DeepL Marketplace. Ook is het voornaamste product waar gebruikers aan zullen denken, de vertaal-API, dit jaar aanzienlijk verbeterd. Dankzij generatieve AI zijn vertalingen niet alleen strikt genomen correct, ze klinken meer dan ooit ‘native’. Vanzelfsprekend is handwerk soms nodig om de nuance aan te brengen die een digitale tool kan missen.