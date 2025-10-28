Grote ontslagronde bij Amazon: 14.000 banen weg

Amazon kondigt aan dat het ongeveer 14.000 kantoormedewerkers gaat ontslaan. Het bedrijf wil hiermee ‘slanker en wendbaarder’ worden, met AI-uitgaven als kostenpost die de ontslagronde nodig zou maken. Het wordt een van de grootste ontslagrondes in de geschiedenis van Amazon.

Beth Galetti, Senior Vice President of People Experience and Technology bij Amazon, deelde de boodschap dinsdag met alle medewerkers. De reorganisatie heeft tot doel het aantal managementlagen te verminderen en bureaucratie tegen te gaan. Het bedrijf wil sneller kunnen bewegen en meer eigenaarschap binnen de organisatie verankeren.

“We moeten georganiseerd zijn met minder lagen en meer eigenaarschap om zo snel mogelijk te kunnen bewegen voor onze klanten en business,” aldus Galetti in haar memo. De reorganisatie is een voortzetting van werk dat vorig jaar al begon, toen CEO Andy Jassy een vergelijkbare boodschap deelde over het versterken van de bedrijfscultuur.

Echter, dit is verre van de eerste keer dat Amazon flink snijdt in zijn personeelsbestand. In 2023 kondigde het bedrijf twee ontslagrondes aan van respectievelijk 18.000 en 9.000 medewerkers, beide keren met als verklaring de lastige macro-economische omstandigheden. Ook clouddivisie AWS werd hierbij geraakt, het is nu niet duidelijk of dat ook hier gebeurt.

Medewerkers krijgen 90 dagen

Getroffen werknemers krijgen 90 dagen de tijd om intern naar een nieuwe rol te zoeken. Amazon’s recruitmentteams zullen prioriteit geven aan deze interne kandidaten. Voor medewerkers die geen nieuwe positie vinden of er niet naar zoeken, biedt Amazon transitieondersteuning aan. Dit pakket omvat ontslagvergoeding, outplacementdiensten en gezondheidszorg.

De ontslagen raken vooral corporate functies. Het bedrijf blijft echter wel aanwerven in wat het zelf “strategische gebieden” noemt. In 2026 verwacht Amazon door te gaan met deze aanpak: werven waar nodig, maar ook verder snijden in managementlagen en efficiëntieverbeteringen doorvoeren.

AI als transformatieve technologie

In de interne communicatie benadrukt Amazon het belang van AI. Het is inmiddels een bekend thema bij dergelijke aankondigingen van ontslagrondes binnen de techwereld. “Deze generatie van AI is de meest transformatieve technologie die we hebben gezien sinds het internet,” staat in de memo. Het stelt bedrijven in staat om veel sneller te innoveren dan voorheen, zowel in bestaande marktsegmenten als in geheel nieuwe. Ook worden beursgenoteerde techbedrijven regelmatig beloond met groene cijfers als ze een ontslagronde aankondigen voor het drukken van personeelskosten voor investeringen elders.

Het bedrijf wil dus zwaar inzetten op generatieve AI, wat Amazon aanduidt als een van zijn “grootste bets“. Een vraag die misschien opkomt: waarom ontslagen als het bedrijf het goed doet? “We leveren elke dag geweldige klantervaringen, innoveren in rap tempo en produceren sterke bedrijfsresultaten,” erkent Galetti. “Wat we moeten onthouden is dat de wereld snel verandert.” De snelheid waarmee AI-technologie zich ontwikkelt, zou bij Amazon problemen opleveren als er blijkbaar te veel managers aanwezig zijn.

Voornamelijk is de ontslagronde te verklaren uit de eerdere golf aan nieuwe aanstellingen tijdens de coronacrisis. Destijds konden techbedrijven de rap groeiende vraag naar digitale diensten nauwelijks bijbenen, met vrij plotselinge toenames in het personeelsbestand tot gevolg. Tijden veranderen, en we lijken weer terug naar de trendlijn te gaan die vóór corona gold. AI is daarbij veelal een excuus voor ontslagrondes; het moet nog blijken of dit op den duur verandert.

Historische context

Amazon is niet de enige Big Tech-speler die fors snijdt in zijn personeelsbestand. IBM kondigde dit jaar eveneens nieuwe ontslagrondes aan, net als Microsoft dat grofweg 25.000 medewerkers ontsloeg. De techsector worstelt met het vinden van de juiste balans tussen groei tijdens gunstige tijden en aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Ook hoopt men AI-investeringen elders te compenseren zodat investeerders niet een fors toegenomen kostenplaatje per kwartaal zien.