Oracle wil cloud-activiteiten uitbreiden, neemt 2.000 werknemers aan

Oracle wil zijn cloud computing-diensten verder uitbreiden. Met dat doel voor ogen gaat het bedrijf 2.000 extra werknemers aannemen.

Door extra mensen aan te nemen en de diensten verder uit te breiden, moet beter geconcurreerd kunnen worden met rivalen als Amazon Web Services (AWS) en Microsoft. Daarnaast draagt het bij aan het doel om de zakelijke software voor financiën, sales en andere functies volgend jaar naar nieuwe systemen te brengen.

De nieuwe banen komen in de software development hubs van Oracle in Seattle, de San Francisco Bay Area en India. Ook komen er banen in de buurt van nieuwe datacentra, aldus Don Johnson, executive vice president van de Oracle Cloud Infrastructure-afdeling, tegenover Reuters.

Het bedrijf had op 31 mei ongeveer 136.000 fulltime werknemers. 18.000 van hen werkten aan cloud-diensten en operaties voor licentieondersteuning.

Twintig nieuwe regio’s

Het bedrijf heeft als voornemen om voor het eind van 2020 twintig nieuwe cloud-regio’s te openen. Op deze locaties staan datacentra, waar klanten data kunnen opslaan voor disaster recovery of om te voldoen aan lokale wetten voor data.

Op dit moment heeft het bedrijf zestien van dergelijke regio’s. Een tiental daarvan opende het in het afgelopen jaar. Oracle heeft ook in Nederland een datacenter, namelijk in Amsterdam.

De nieuwe datacentra komen in Chili, Japan, Zuid-Afrika, de Verenigde Arabische Emiraten en in andere plekken in Azië en Europa.

Software naar cloud

Oracle wil dus ook zijn cloud-infrastructuur verder uitbreiden. De cloud software-applicaties – die concurreren met onder meer SAP – draaien daarbij op hetzelfde cloud-systeem dat ook aan klanten aangeboden wordt. Die strategie wordt ook gebruikt door Amazon en Google.

Het bedrijf maakte eerder ook al stappen naar een cloud-infrastructuur, maar dat verliep niet geheel vlekkeloos. Onder Johnson, die in 2015 bij de cloud-aanbieder kwam werken, is de tweede generatie opgezet.

“We zetten zeer snel een complexe voetafdruk om in een eenvoudige voetafdruk: alles draait overal op onze tweede generatie cloud-infrastructuur”, aldus Johnson.