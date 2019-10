Salesforce breidt aanbod uit met Lightning Order Management

Verkoop en marketing zijn twee belangrijke processen binnen een bedrijf en genieten veel aandacht. Hoewel het managen van bestellingen minstens net zo belangrijk is, is dit volgens Salesforce vaak nog een ondergeschoven kindje. Daarom heeft het bedrijf een geheel nieuwe dienst aangekondigd om bestellingen te managen.

Het beheren van bestellingen is vaak een onderdeel van het verkoopproces waar overheen gekeken wordt, vertelt Luke Ball, VP of product management bij Salesforce, aan TechCrunch. Dat terwijl dit een belangrijk onderdeel is van de ervaring die bedrijven aan klanten willen bieden.

“We denken na over adverteren, acquisitie en awareness. We denken na over het maken van geweldige, overtuigende commercie-ervaringen in de storefront of op je website of app. Maar ik denk dat veel merken niet per se nadenken over de leveringservaring als onderdeel van die klantervaring”, aldus Ball.

Bovendien is het lastig om een goed systeem te maken om al die bestellingen te managen, vindt Ball. Dit proces vereist namelijk veel verschillende systemen van interne en externe aandeelhouders, bijvoorbeeld in de vorm van de bezorgdienst die een bestelling gaat leveren en een systeem dat betalingen mogelijk maakt.

Lightning Order Management

In het Lightning Order Management-platform van Salesforce worden een aantal van die onderdelen wel samengebracht, om het management van een bestelling wel de juiste aandacht te bieden.

Het systeem bevat tools voor de gehele levenscyclus van een bestelling nadat er door de klant op de ‘koop’-knop gedrukt is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan management van de bevoorradingsketen, het maken van een factuur, de beschikbaarheid van de inventaris controleren en het uitvoeren van de bestelling.

Binnen het Lightning Order Management-platform maken gebruikers zelf een visuele bestelling-workflow. In een App Picker verschijnen de verschillende systemen die hierbij gebruikt kunnen worden. De informatie uit de workflow wordt gedeeld binnen Commerce Cloud en Service Cloud. Als klanten van verkoop naar service bewegen, verhuist de informatie dus met ze mee. Daardoor is het gemakkelijker om vragen van klanten over een bestelling te verwerken.

Samenwerking met andere tools

Lang niet ieder bedrijf werkt alleen maar met tools van Salesforce. Ball vertelt dat de organisatie dit weet en dat feit heeft meegenomen in Lightning Order Management. Het systeem is namelijk ontworpen om met tools van andere aanbieders te werken, al verschijnen die niet in de App Picker.

Daarnaast weet het bedrijf dat dit proces ook externe leveranciers omvat, zoals bedrijven die bestellingen verschepen. Er zijn dan ook specifieke integratie-apps voor Lightning Order Management in de Salesforce AppExchange.

Lightning Order Management wordt in februari algemeen beschikbaar gemaakt.