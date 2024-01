Door de integratie komt de Buy with Prime-knop naar ecommerce-omgevingen die de Commerce Cloud gebruiken.

Webwinkels kunnen bezoekers zo de mogelijkheid bieden producten rechtstreeks via Amazon Prime aan te schaffen. De integratie biedt ook nieuwe functies. Bezoekers van webwinkels kunnen bijvoorbeeld specifiek zoeken naar producten die voldoen aan de voorwaarden van Amazon Prime en deze, evenals andere producten, aanschaffen.

Bovendien kunnen webshophouders die Salesforce Commerce Cloud gebruiken, dankzij de integratie gemakkelijker in contact komen met nieuwe klanten en meer conversie realiseren door de voordelen van Amazon Prime aan te bieden. Denk hierbij aan snelle en gratis bezorging, een betrouwbare afrekenervaring, 24/7 chatondersteuning en een probleemloze afhandeling van geretourneerde artikelen.

Momenteel alleen beschikbaar in de VS

De ‘Buy with Prime’-functionaliteit voor Salesforce Commerce Cloud wordt in eerste instantie beschikbaar voor geselecteerde eindgebruikers. Later dit jaar wordt deze tool beschikbaar gesteld voor alle Salesforce Commerce Cloud-gebruikers in de VS via de Salesforce AppExchange. Het is nog onbekend wanneer de koppeling beschikbaar wordt voor Salesforce-gebruikers in Nederland en de rest van Europa.

