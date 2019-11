Google werkt met HCL Technologies aan uitbreiding cloud-ecosysteem

Google gaat een samenwerking aan met HCL Technologies. Hierdoor moet het voor organisaties eenvoudiger worden om het Google Cloud Platform in te zetten.

HCL Technologies is een groot consultingbedrijf binnen de technologie, dat 1.300 cloud-specialisten heeft die getraind zijn voor Google Cloud, weet SiliconAngle. Het consultingbedrijf wil dankzij de samenwerking zijn personeelsbestand laten uitgroeien tot 5.000 werknemers. Zij gaan onder andere aan de slag voor een nieuwe afdeling onder de Google Cloud Business Unit.

Ondersteuning bij migratie

De cloud-specialisten gaan op die afdeling diensten leveren om te migreren naar Google Cloud. Het personeel helpt bij het migreren van applicaties en ondersteunen bij de adoptie van de hosted machine learning-producten van Google.

Daarnaast gaan de cloud-specialisten ondersteuning bieden bij Anthos. Anthos is een reeks aan hybrid cloud-tools, die Google in april dit jaar lanceerde. Anthos is gebaseerd op Kubernetes, maar beheert containers centraal. Daarbij wordt ook de beveiliging en toegang centraal geregeld.

De tools werken niet alleen op het Google Cloud Platform, maar ook in Azure, AWS en on-premise met bijvoorbeeld Red Hat OpenShift. De containers werken bovendien overal hetzelfde, waardoor werknemers niets aan hoeven te passen om ze op een ander platform te laten draaien.

Meer werknemers nodig

Dit is natuurlijk een hoop werk voor de 1.300 bestaande cloud-specialisten van HCL Technologies. Daarom moet de afdeling snel uitgebreid worden met meer specialisten. De bedoeling is dat het personeelsbestand binnenkort gaat groeien naar ruim 5.000 werknemers.

HCL Technologies wil verder drie klant-hubs openen in de VS, India en het Verenigd Koninkrijk. Deze hubs bieden “zakelijk gerichte design workshops”, waarmee enterprises technische richtlijnen krijgen voor hoe ze met Google Cloud aan de slag kunnen gaan. Aan de hand daarvan moeten ze ook hun pilots sneller kunnen lanceren.