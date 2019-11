Adobe maakt customer data platform algemeen beschikbaar

Adobe heeft zijn relatief nieuwe Experience Platform van nieuwe mogelijkheden voorzien. Zo wordt het customer data platform (CDP), dat onderdeel is van het Experience Platform, nu algemeen beschikbaar. Daarnaast worden nieuwe data governance-mogelijkheden toegevoegd aan het platform.

Met een CDP kunnen bedrijven hun klantdata op één locatie consolideren, om het vanuit daar te gebruiken voor werkzaamheden. Dat is handig wanneer bedrijven veel verschillende producten gebruiken, waar allemaal klantdata in staat.

“Het Experience Platform brengt al die data samen en helpt om die data te beheren en standaardiseren”, vertelt Ronell Hugh, het hoofd van GTM Strategy & Product Marketing bij het Adobe Experience Platform, aan ZDNet. “Als je die data gestandaardiseerd hebt, kun je het op unieke manieren inzetten.”

Omdat het Experience Platform open en uit te breiden is, kunnen klanten data van overal naar het platform brengen via API’s. Gebruikers kunnen met CDP data in real-time invoeren en gebruiken. Ook zijn er dashboards, rapporten, kunstmatige intelligentie- en machine learning-tools voor marketeers aanwezig, zodat ze met de gegevens aan de slag kunnen.

Data governance

Ook zijn er nieuwe data governance-tools beschikbaar geworden voor het Experience Platform. Daarmee kunnen organisaties zich ervan verzekeren dat hun omgang met data voldoet aan gebruiksbeleid en wetgevingen.

Organisaties kunnen data met de tools classificeren en specifieke labels toevoegen aan de data op basis van de governance- en compliance-eisen van een bedrijf. Als de data geclassificeerd is en het gebruiksbeleid is opgesteld, zorgt de functie ervoor dat de data niet op verkeerde manieren gebruikt wordt.

Verder krijgt het Experience Platform nieuwe Customer Journey Analytics-tools, die het eenvoudiger maken om inzichten te krijgen uit omnichannel-data. Daarmee kunnen gebruikers datasets in lagen op elkaar zetten, en kunnen ze automatisch analyses en voorspellingen over toekomstig gedrag van een klant krijgen.

Experience Platform

Het Experience Platform van Adobe is sinds maart dit jaar algemeen beschikbaar. Met het Experience Platform hoopt Adobe datasilo’s binnen bedrijven te slopen, zodat bedrijven preciezere en diepgaandere profielen van consumenten op kunnen stellen.