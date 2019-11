Google maakt Migrate for Anthos-dienst algemeen beschikbaar

Google heeft zijn Migrate for Anthos-dienst algemeen beschikbaar gemaakt. Met deze tool kunnen gebruikers virtual machines vanuit on premise of de Compute Engine van de internetgigant direct verplaatsen naar containers die in de Kubernetes Engine draaien.

Google kondigde in juli dit jaar aan dat er een bètaversie van Migrate for Anthos kwam. Nu is de dienst dus algemeen beschikbaar geworden, aldus de het bedrijf tijdens zijn Cloud Next UK 2019. Dat meldt Silicon Angle.

Migrate for Anthos richt zich logischerwijs op Anthos, een dienst die Google in april dit jaar presenteerde. Anthos draait bovenop de container orchestration software voor Kubernetes. De dienst is ontwikkeld om applicaties te hosten die zonder wijzigingen op zowel bestaande on premise-hardware als in de cloud kunnen draaien.

Anthos-applicaties worden in software-containers geïmplementeerd, waarmee individuele componenten van apps gehost worden. Ontwikkelaars kunnen zo een enkele set tools inzetten om apps te maken en te deployen, ongeacht op welke infrastructuur ze draaien.

Bestaande applicaties migreren

Anthos maakt het met name gemakkelijk om flexibele nieuwe apps te maken. Maar Google ziet ook graag dat klanten het gebruiken om bestaande applicaties te vernieuwen. Dat is waar Migrate for Anthos voor bedoeld is.

Migrate for Anthos moet een eenvoudige manier bieden om virtuele machines die on premise of in de Compute Engine draaien naar containers in de Google Kubernetes Engine te verplaatsen. Daarnaast is het mogelijk om virtual machines van andere cloud-diensten als AWS en Azure te migreren.

“Migrate for Anthos maakt het eenvoudig om je applicaties te moderniseren, zonder dat hier een hoop handmatig werk of een gespecialiseerde training voor nodig is”, stellen Jennifer Lin, director van product management, en Pali Bhat, vice president van product en design, in een blogbericht.

Direct beschikbaar

Google heeft Migrate for Anthos zonder additionele kosten beschikbaar gemaakt. De dienst kan zowel met als zonder een Anthos-abonnement gebruikt worden.