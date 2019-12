Snow Software neemt Embotics over

Software asset management-bedrijf Snow Software neemt het hybrid cloud management-bedrijf Embotics over, voor een onbekende prijs. De twee bedrijven willen hun platforms gaan combineren om CIO’s van geïntegreerde informatie te voorzien.

Het Zweedse Snow Software biedt wat het bedrijf zelf “technologie-informatie” noemt, waardoor ondernemingen een completer inzicht krijgen in hun on premise infrastructuur. Het bedrijf stelt dat klanten zowel hun uitgaven als de manier waarop ze verschillende technologische middelen gebruiken kunnen optimaliseren. Verder kunnen gebruikers risico’s en problemen met compliance beheren en in het algemeen hun productiviteit verbeteren.

Embotics levert “platformneutrale” hybride cloud management-software. Die helpt bij het automatisch leveren van infrastructuur, het verlagen van kosten en het waarborgen van governance in private, public en multicloud-omgevingen. Het bedrijf blijft volgens Silicon Angle zelf nogal onder de radar, maar sommige van zijn klanten, waaronder NASA en HBO, zijn wel erg bekend.

Combinatie van platforms

De twee bedrijven zijn van plan om hun platforms te combineren, en daarmee CIO’s te voorzien van een “geïntegreerd perspectief” van hun volledige technologie-stack. Dat moet op zijn beurt weer leiden tot de mogelijkheid om use cases aan te pakken die inzicht vereisen in zowel IT-omgevingen on premise als in de cloud. Voorbeelden van cases zijn onder meer cloudmigratie-planning, hybrid cloud-kostenbeheer en Bring-Your-Own-License-optimalisatie, lieten de twee bedrijven weten.

William Fellows, analist bij 451 Research, stelt dat hybrid- en multicloud-strategieën steeds gebruikelijker worden. Dit omdat ondernemingen ernaar streven om digitaliseringsinitiatieven in evenwicht te brengen met hun dagelijkse bedrijfsvoering.

“De workloads omvatten nu zowel public cloud, private cloud als legacy on premise-omgevingen, en die mix verandert voortdurend om aan de behoeften van bedrijven te voldoen,” zegt Fellows. “Met de overname van Embotics door Snow zal de markt profiteren van de combinatie van hun sterke punten, on premise en in de cloud, vooral als het gaat om het oplossen van de unieke uitdagingen van hybride omgevingen.”