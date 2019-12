Pegasystems kondigt Kubernetes-ondersteuning aan

Pegasystems heeft ondersteuning voor Kubernetes aangekondigd. Met deze oplossing wordt container orchestration voor Pega-gebruikers mogelijk op AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Pivotal en Red Hat.

De uitbreiding is volgens het bedrijf zelf het resultaat van het belang dat Pega hecht aan zijn Pega Cloud Choice-guarantee voor klanten die hun Pega-applicaties zelf willen beheren bij een cloudleverancier naar keuze. Door het Pega Cloud Choice Guarantee-programma zijn klanten flexibel in hun keuzes, omdat ze niet afhankelijk zijn van één cloudleverancier. Pega-applicaties kunnen dus ofwel draaien op fully managed Pega Cloud Services of op een Pega-gecertificeerde cloudinfrastructuur.

Pega ondersteunt verder Kubernetes-diensten van cloudaanbieders, waaronder AWS Elastic Kubernetes Service (EKS), Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS), Google Kubernetes Engine (GKE), Pivotal Container Service (PKS) en Red Hat OpenShift. Deze ondersteuning betekent dat Pega-klanten hun Pega-applicaties kunnen hosten bij de hierboven genoemde cloudaanbieders, terwijl ze ook gebruik kunnen maken van Kubernetes voor container orchestration.

Containerisation

Volgens Pega heeft containerisation de manier waarop organisaties hun cloudapplicaties beheren veranderd. Organisaties willen tegenwoordig flexibiliteit en schaalbaarheid voor hun cloudimplementaties wat Pega Cloud Services biedt door het platform volledig te beheren, waardoor bedrijven zich op andere zaken kunnen concentreren.

“Aangezien organisaties blijven bewegen richting de cloud, willen ze een moderne cloudarchitectuur die hen de flexibiliteit en kostenbeheersing biedt om succesvol te kunnen zijn in de snel veranderende markt van vandaag”, zegt Derk-Jan Brand, VP en Managing Director Benelux & Nordics bij Pegasystems. “Pega begrijpt dat de behoeften van alle klanten kunnen verschillen, dus bieden we hen krachtige manieren om hun cloudimplementaties te beheren zonder een van de opties uit te sluiten. Door de ondersteuning van Kubernetes kunnen we de flexibiliteit blijven bieden die onze klanten nodig hebben om hun applicaties te laten draaien. Tegelijkertijd blijven ze verzekerd van een toekomstbestendige technologie wanneer hun business groeit.”