Citrix versterkt samenwerking met AWS voor flexibelere hybrid cloud

Citrix gaat zijn relatie met Amazon Web Services (AWS) versterken, om bedrijven meer flexibiliteit en keuze te bieden bij de implementatie van Citrix ADC in hybride omgevingen.

Niet alles kan volgens Citrix gemigreerd worden naar de cloud. Wegens onder meer regelgeving en compliance-eisen moeten sommige apps on premise blijven. Citrix ADC is gevalideerd als AWS Outposts-oplossing, wat betekent dat het kan worden gebruikt om AWS-services, -infrastructuur en -operationele modellen naar de eigen infrastructuur te brengen.

Meer keuzevrijheid

Door gebruik te maken van ingress routing functies in Amazon Virtual Private Cloud (VPC), kunnen bedrijven het verkeer dat in en uit een VPC gaat via Citrix ADC herleiden, om te zorgen voor betrouwbare prestaties. Amazon VPC Ingress Routing is een dienst die klanten helpt bij het vereenvoudigen van de integratie van netwerk- en beveiligingsapparaten binnen hun netwerk.

Eenvoudige implementatie

AWS Quick Start for Citrix ADC is verder in samenwerking met AWS ontwikkeld, en moet bedrijven in staat stellen om de configuratie en migratie van apps naar de cloud te versnellen en te automatiseren. Zo moeten de tijd, kosten en vaardigheden aanzienlijk verminderd worden.

Citrix SD-WAN

Citrix kondigde daarnaast aan dat Citrix SD-WAN nu AWS Transit Gateway ondersteunt, om de manier waarop Amazon VPC’s en on premise-netwerken zijn aangesloten te vereenvoudigen, en zo kosten te verlagen. Met behulp van de Citrix SD-WAN orchestration service kunnen klanten snel hun filialen en datacenters aansluiten op AWS Transit Gateway, en toegang krijgen tot resources via elke Amazon VPC of een ander aangesloten netwerk.

“Gebruikers maakt het tegenwoordig niet meer uit waar de toepassingen die ze voor hun werk gebruiken worden gehost. Ze willen gewoon dat die apps consistent en betrouwbaar zijn, zodat ze hun werk goed kunnen doen”, zegt Mihir Maniar, Vice President of Product Management, Networking, bij Citrix. “De samenwerking tussen Citrix ADC en AWS stelt ons in staat een bewezen effectieve oplossing breed beschikbaar te maken in het meest geschikte leveringsmodel voor gebruikers die hoge eisen stellen aan hun werk.”