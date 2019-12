‘Amerikaanse overheid onderzoekt cloudactiviteiten AWS’

Ambtenaren van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) onderzoeken of de cloud computing business van Amazon, Amazon Web Services (AWS), mededingingswetten heeft overtreden.

Dat stellen bronnen tegenover Bloomberg. Volgens de bronnen kunnen er nog geen details over de zaak naar buiten gebracht worden. Het is niet duidelijk wanneer dat dan wel zou gebeuren. Wel gaven de bronnen aan dat verschillende bedrijven die met AWS samenwerken onderzocht worden door de FTC, maar het is onduidelijk wat er dan precies wordt onderzocht.

Silicon Angle merkt op dat het onderzoek juist plaatsvindt terwijl de concurrentie te opzichte van AWS toeneemt, met Microsoft en Google die de cloudgigant op de hielen zitten. AWS viel Microsoft zelfs aan op het re:Invent-event, door te stellen dat Microsoft bepaalde restricties betreffende het gebruik van Windows en SQL Server-software onterecht in stand hield.

Bloomberg stelt dat de FTC misschien probeert vast te stellen of AWS concurrenten discrimineert. In het tijdperk van cloudadoptie draaien veel softwarebedrijven hun applicaties op de infrastructuur van AWS, of stellen ze applicaties beschikbaar aan hun klanten via de Amazon Marketplace. Applicaties van die bedrijven concurreren regelmatig met eigen services van AWS.

Onderzoeken in de EU

De Europese Unie voert een eigen onderzoek uit dat zich eveneens richt op de behandeling van onafhankelijke leveranciers door het bedrijf. Dat onderzoek is erop gericht om aan het licht te brengen of Amazon de data die het verzamelt over verkopers op zijn e-commerce-marktplaats gebruikt om zijn eigen producten een oneerlijke voorsprong te geven. Er lopen overigens ook vergelijkbare mededingingsonderzoeken naar Google en Facebook.

Amazon maakt kortom deel uit van een groep techbedrijven die allemaal te maken hebben met meer controle op allerlei activiteiten. Google en Facebook zijn het onderwerp van antitrustonderzoeken, en Apple verzet zich momenteel tegen een rechtszaak die beweert dat de consument te veel betaalt voor apps.