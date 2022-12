Tijdens AWS re:Invent 2022 hield AWS maar liefst vier twee uur durende keynotes waarin het nieuwe producten en productupdates aankondigde. Het aantal updates is overweldigend en laat zien waarom AWS wereldwijd marktleider is. In deze aflevering van Techzine Talks proberen we wat duiding te brengen in de vele updates.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of een andere dienst.

Opvallend was dat tijdens de keynote van Adam Selipsky, de CEO van AWS, helemaal aan het einde van zijn presentatie de belangrijkste aankondiging van het event zat verstopt. De tweede echte business applicatie van AWS, naast Amazon Connect is er nu ook AWS Supply Chain.

De spierballentaal en machtsvertoon was vooral heel groot rondom compute en data. AWS domineert de markt qua keuze aan instances en chips. Ook op het gebied van data heeft het een extreem aanbod aan databases en analytics tools. Als we nog dieper hierop inzoomen en dan voornamelijk op machine learning, dan heeft AWS een unieke positie. Niemand heeft machine learning tot op heden laagdrempeliger gemaakt dan AWS.

Meer over dit alles in deze aflevering van Techzine Talks.

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks informatie

Na een succesvolle start in 2021 gaat Techzine Talks in 2022 door met een nieuw seizoen. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten. Elke maandagmiddag een nieuwe aflevering. We hopen op jullie steun als luisteraar! Stuur onderwerpen in en deel de afleveringen die je boeiend vindt met je collega’s. Ook is feedback altijd welkom, we horen het graag!