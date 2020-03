Oracle ontslaat 1300 mensen in Europa

Voor Oracle-werknemers in Europa was het gistermiddag even slikken. The Irish Times meldt dat Oracle op het Dublin kantoor bekend heeft gemaakt dat er 1300 mensen ontslagen gaan worden. De meeste ontslagen vallen in Dublin, maar Amsterdam en Malaga blijven niet buiten schot.

De mensen die ontslagen gaan worden bevinden zich voornamelijk in een sales, busienss development of solutions engineering rol. De ontslagen zijn nodig omdat Oracle zijn laatste kwartaaldoelen niet gehaald heeft. De omzet die uit de Oracle Cloud moet komen kan het verlies in licentie inkomsten niet dekken.

Uiteindelijk kan een bedrijf als Oracle er niet omheen om mensen te ontslaan, het is ook zeker niet uitgesloten dat er nog meer ontslagen gaan vallen. Oracle zit in een transitiefase, waarbij veel on premise oplossingen langzaam worden vervangen naar cloudgebaseerde diensten. Oracle bouwt aan een gecombineerd cloud ecosysteem met zowel cloud infrastructuur (IaaS), het Autonomous Data Warehouse (PaaS) en business applicaties als ERP en CRM (SaaS). Daarbij veranderen niet alleen de diensten, maar ook het afrekenmodel, het licentiemodel wordt vervangen door een abonnement of pay as go-model.

Voor de Oracle-werknemers betekent dit een grote verandering, iedereen die niet mee kan in deze nieuwe cloudwereld zal vroeg of laat moeten vertrekken bij Oracle, omdat de oude functies komen te vervallen. Oracle heeft volgens de Irish Times het personeel aangemoedigd om te solliciteren op nieuwe openstaande functies. Bijvoorbeeld rond de clouddiensten.