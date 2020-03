AWS kondigt open-source oplossing aan voor container apps

Amazon Web Services heeft een open-source besturingssysteem voor softwarecontainers aangekondigd. Het systeem kan draaien op bare metal servers of virtual machines.

Bottlerocket is momenteel alleen beschikbaar in preview. Het besturingssysteem bestaat alleen uit de componenten die absoluut noodzakelijk zijn om containers aan de praat te krijgen. Zowel Docker-images als andere vergelijkbare formaten die voldoen aan het Open Container Initiative of het OCI-imageformaat zijn compatibel.

Containers hebben een host-besturingssysteem nodig. De meerderheid draait echter op algemene OS-systemen die nooit voor dat doel zijn ontworpen. Dat betekent dat het veel lastiger is om workloads op die systemen te automatiseren.

Amazon heeft om die reden Bottlerocket opgezet, dat in één stap kan worden geüpdatet in plaats van ‘package-by-package’ zoals vaak met andere systemen gebeurt. Het idee is om het eenvoudiger te maken voor gebruikers om updates van het OS te automatiseren via containerdiensten zoals Amazon EKS.

“In plaats van een pakket-updatesysteem gebruikt Bottlerocket een eenvoudig, op images gebaseerd model dat een snelle en volledige rollback mogelijk maakt als dat nodig is”, zegt AWS evangelist Jeff Barr. “Dit verkleint kans op conflicten en fouten, en maakt het makkelijker om met vertrouwen updates toe te passen met behulp van orchestrators zoals EKS”.

Bovendien helpt dit soort volledige updates volgens AWS ook om de frequentie van updates voor container-apps op te voeren, omdat er minder updatefouten voorkomen. Ook de gemakkelijkere rollbacks als er problemen optreden dragen daaraan bij.