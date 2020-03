SAP Ariba-oplossingen nu volledig in SAP S/4HANA geïntegreerd

SAP heeft zijn met zijn laatste Q12020-release zijn SAP Ariba-oplossingen volledig geïntegreerd met zijn SAP S/4HANA-cloudplatform. Eindgebruikers krijgen, aldus de ERP- en cloudspecialist, hierdoor volledige controle over alle aspecten van hun uitgavenpatroon; van de zoektocht naar de juiste leveranciers en het inkoopproces tot de administratieve en financiële afhandeling.

De volledige integratie van de SAP Ariba-oplossingen met het eigen allesoverkoepelende cloudplatform moet klanten uiteindelijk volledig inzicht en controle geven voor het realiseren van hun zakelijke doeleinden. Vooral als het gaat om het compleet kunnen beheren van de uitgaven. De ERP-softwarespecialist noemt dit ook wel het complete source-to-pay-proces.

De dienst maakt in de ogen van SAP heen volledig inkoopproces mogelijk dat naast integratie met het SAP S/4HANA-cloudplatform ook volledig integreert met het belangrijke zakelijke Ariba Network-platform. Dit is een e-commerceplatform waarover jaarlijks maar liefst 3,2 biljard dollar aan goederen worden verhandeld.

Betere integratie

De nu aangekondigde oplossingen en integratie met het cloudplatform van de ERP-specialist moeten dus voor een beter inkoopproces gaan zorgen en daarnaast huidige SAP-implementaties van klanten verder verbeteren. De integratie maakt dit via een enkel platform mogelijk.

Dit betekent in de ogen van de specialist dan ook integratie met alle andere SAP-oplossingen zonder problemen gaat verlopen. Voor klanten moet dit de complexiteit van verschillende platformen, geen goede onderlinge integratie, niet-verbonden data en een niet-gelijke eindgebruikerservaring wegnemen. Uiteindelijk moet het gebruik van het nu geïntegreerde platform ertoe leiden dat de kosten omlaaggaan en dat overbodige diensten en support kunnen worden geschrapt.

Verbeterde functionaliteit

Concreet biedt het nu gecreëerde platform gebruikers een volledige ongestoorde data- en proceservaring, kunnen alle systemen in één oogopslag worden bekeken. Met een enkele user interface krijgen gebruikers inzicht in alle onderliggende oplossingen, zijn er guided tours en ingebouwde leermodules en hebben zij de beschikking over een digitale assistent voor hun vragen.

Daarnaast maakt de toepassing nu snellere beslissingen mogelijk door directe toegang tot ingebouwde intelligence, onder meer door proactieve alerts die slimme en veilige inkoop mogelijk moeten maken. Natuurlijk beschikt de oplossing over meer inzicht- en realtime reportingmogelijkheden en uitgebreide analytics.

Voordelen voor SAP S /4HANA

Ook het allesoverkoepelende cloudplatform gaat volgens Sap van de integratie met de SAP Ariba-oplossingen profiteren. Het portfolio van dit platform wordt op deze manier verder uitgebreid met toepassingen als network communication, strategische sourcing, contractbeheer en begeleide inkoop. Hiermee kunnen gebruikers dan, aldus de ERP- en cloudspecialist, hun complete sourcing- en inkoopprocessen compleet beheren en uitvoeren.