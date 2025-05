SAP presenteert AI Foundation: een besturingssysteem voor alle SAP Business AI-oplossingen

SAP lanceert AI Foundation, wat volgens het bedrijf het AI-besturingssysteem voor alle SAP Business AI-oplossingen moet worden. Hiermee kunnen organisaties sneller en beter AI-functies en AI-agents ontwikkelen bovenop hun SAP-omgeving. Het nieuwe platform biedt ontwikkelaars één centraal toegangspunt tot een complete set tools voor het bouwen, uitbreiden en op schaal draaien van aangepaste AI-oplossingen en agents.

Met AI Foundation probeert SAP het beheren en bouwen van AI-oplossingen te stroomlijnen. Het platform bestaat uit zowel nieuwe als bestaande SAP AI-componenten, waaronder een generatieve AI-hub, Joule Studio en de SAP Knowledge Graph. Doel van deze oplossing is het versnellen van AI-innovatie, het verhogen van productiviteit, het vereenvoudigen van AI-operaties en het verlagen van de TCO (total cost of ownership).

Bestaande SAP-oplossingen met nieuwe mogelijkheden

AI Foundation integreert verschillende bestaande SAP-oplossingen, maar voegt ook functionaliteit toe. Joule Studio, een belangrijk AI-component van SAP Build, krijgt een nieuwe skill builder die ontwikkelaars helpt bij het maken, implementeren en beheren van aangepaste Joule-vaardigheden. Deze functie moet in het derde kwartaal van 2025 beschikbaar komen. Daarnaast kunnen ontwikkelaars vanaf het vierde kwartaal van 2025 ook met low-code en no-code AI-agents gaan bouwen in Joule Studio.

De Knowledge Graph, die al eerder werd toegevoegd aan SAP Datasphere, zorgt ervoor dat Joule de juiste data en context krijgt aangeleverd en daardoor nauwkeurige antwoorden kan geven. Ook stelt de Knowledge Graph gebruikers in staat om data binnen Joule te verkennen zonder complexe integraties te bouwen. Ondersteuning voor SAP Cloud ERP en Business Data Cloud verschijnt in het derde kwartaal.

De AI-hub, die gebruik maakt van SAP LeanIX-technologie, biedt organisaties een gecentraliseerde inventarisatie en governance voor AI-agents. Hiermee kunnen organisaties AI-agents koppelen aan specifieke bedrijfsactiviteiten, daarmee moet het voor IT-managers eenvoudig worden om toepassingen te ontdekken hoe AI-agents ingezet kunnen worden. Deze functionaliteit laat echter nog tot het vierde kwartaal op zich wachten.

Nieuwe Tabular AI-service brengt data samen voor voorspellende scenario’s

AI Foundation krijgt ook een nieuwe Tabular AI-service die gebaseerd is op het SAP Foundation Model. Deze dienst moet het mogelijk gaan maken om gestructureerde data die in verschillende silo’s is opgeslagen, te herstructureren en bij elkaar te brengen zodat de data gebruikt kan worden door AI-toepassingen. Bijvoorbeeld voor het maken van voorspellende inzichten. Dit moet in de tweede helft van 2025 algemeen beschikbaar komen.