AWS wil totale herziening van aan Microsoft toegekende JEDI-contract

Amazon Web Services kreeg begin dit jaar al gelijk van de Amerikaanse rechtbank, toen het vroeg om een tijdelijke stop van het werk aan het Joint Enterprise Defense Infrastructure-contract (JEDI) door Microsoft. Nu eist het een volledige herziening van de tender die door de Amerikaanse regering werd uitgeschreven.

Eind 2019 ging het JEDI-contract naar Microsoft, waardoor die techgigant een lucratief contract (ter waarde van zo’n tien miljard) binnensleepte. Het zou betekenen dat het Pentagon zal gebruikmaken van de cloud-diensten van Microsoft en niet zoals men had verwacht van Amazon. AWS reageerde door te stellen dat het een betere dienst zou kunnen bieden en het geven van het contract aan Microsoft oneerlijk zou zijn. Voordat Microsoft daadwerkelijk kon beginnen met de werkzaamheden, wist AWS middels een uitspraak van de rechtbank het werk voor onbepaalde tijd stil te leggen.

Aanpassingen

De uitspraak van de rechtbank zorgde ervoor dat het ministerie van defensie AWS en Microsoft de kans geeft kleine aanpassingen te maken aan hun bod voor de uitgeschreven tender (aangezien die van Microsoft volgens AWS een technische onjuistheid bevatte), maar daar neemt AWS geen genoegen mee. Volgens hen werkt die mogelijkheid alsnog voornamelijk in het voordeel van Microsoft.

De kleine wijziging zou Microsoft te kans geven om het foutje weg te werken, terwijl Amazon het grootste ‘probleem’ van hun bod niet kan veranderen: de prijs die wordt gevraagd afstemmen op de nieuwe criteria van het ministerie van defensie. Dit zou betekenen dat Microsoft wel kan voldoen aan de gestelde eisen tegen een eerder genoemd bedrag, waardoor het onder de prijs van AWS zal uitkomen. Aangezien de prijs niet meer veranderd mag worden, heeft Amazon geen mogelijkheid daar weer onder te duiken.

In hetzelfde ingediende protest noemt AWS nog een reden waarom het vindt dat de hele tender opnieuw moet worden bekeken: het Pentagon zou door de kleine revisie de andere genoemde technische problemen van het bod van Microsoft buiten beschouwing laten. AWS is van mening dat het bod van Microsoft op bepaalde technische vlakken niet beter is dan dat van zichzelf, waardoor de keuze voor Microsoft oneerlijk zou zijn.