Big Tech stopt miljarden in Franse cloudinfrastructuur. Zo gaat Microsoft 4 miljard euro investeren, terwijl AWS 1,2 miljard euro vrijmaakt voor expansie in Frankrijk.

De interesse van beide Big Tech-bedrijven voor hun investeringen in Frankrijk komt vooral doordat dit land AI-ontwikkeling als een speerpunt heeft gemaakt. De Franse overheid is actief bezig met het werven van techbedrijven om hun AI-activiteiten in Frankrijk uit te laten voeren.

Investeringen in cloud- en AI-infrastructuur

Microsoft gaat hiervoor nu 4 miljard euro extra investeren in het ontwikkelen van de cloud- en AI-infrastructuur in Frankrijk, schrijft Bloomberg. Eerder dit jaar investeerde de techreus al 15 miljoen euro in de in Frankrijk gevestigde AI-ontwikkelaar Mistral AI. Mistral AI is overigens met zijn LLM’s een directe concurrent van OpenAI, waar Microsoft al eerder grote investeringen in heeft gedaan.

Naast Frankrijk investeert Microsoft ook flink in de cloudinfrastructuur van andere Europese landen. Begin dit jaar kondigde het bedrijf al een grote investering van 3,2 miljard euro aan voor projecten in Duitsland.

Amazon investeert meer dan 1,2 miljard euro

Niet alleen Microsoft wil een graantje van de Franse cloudinfra meepikken. Ook AWS is daarmee flink bezig: het investeert meer dan 1,2 miljard euro in zijn Franse activiteiten, aldus Reuters.

Meer specifiek betreft het hier het verder opschalen van de cloudinfratsructuur in de regio Parijs. Vooral moet deze opschaling de Franse activiteiten op het gebied van GenAI versterken, is daarbij de gedachte.

Ook investeert Amazon verder in zijn Franse logistieke infrastructuur en dan vooral in de Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes. Het bedrijf heeft in heel Frankrijk nu 35 logistieke centra. Het nieuwe logistieke centrum moet levertijden bekorten en minder CO2-uitstoot genereren. Alle nu aangekondigde investeringen moeten uiteindelijk drieduizend nieuwe banen in Frankrijk opleveren.

Ook deze aankondiging vormt weer onderdeel van het Franse overheidsprogramma om het land aantrekkelijker te maken voor buitenlandse investeringen.