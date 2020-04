Commvault breidt mogelijkheden voor diverse public clouds uit

Zakelijke backup-specialist Commvault Systems heeft een nieuwe release uitgebracht van zijn cloudgebaseerde data protectieplatform. In de laatste editie is veel functionaliteit toegevoegd voor onder meer AWS, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, ServiceNow en Oracle.

Concreet moet de nu toegevoegde cloud en on-premise datatamanagement-functionaliteit het gebruik van de cloudoplossingen van de backup-specialist verder vereenvoudigen. Daarnaast zorgen de nu uitgebrachte verbeteringen ervoor dat gebruikers nog makkelijker hun dat kunnen beschermen, beheren en deze data naar en tussen de diverse (multi)cloudomgevingen kunnen verplaatsen.

Public Clouds

In de nu uitgebrachte release richt de dataprotectiespecialist zich in de eerste plaats met nieuwe functionaliteit voor drie belangrijke public clouds. Zo kunnen gebruikers met het cloud dataprotectieplatform nu backups maken, hersteloperaties uit voeren en migraties uitvoeren van records in AWS-databases als DynamoDB en DocumentDM en in Redshift datamanagement-diensten.

Verder is het nu mogelijk om on-premise applicaties die op MSQL- en Oracle SQL-databases draaien te migreren naar Microsoft Azure. Hiermee kunnen deze eindgebruikers de voordelen van Azure verder implementeren in hun hybrid-omgevingen.

De derde grote public cloud die nu met de update wordt geadresseerd, is Alibaba Cloud. De laatste release van het Commvault-platform maakt het nu mogelijk om VMware workloads te veranderen, te backuppen en te migreren naar de Alibaba Cloud Elastic Compute Service. Ook dit moet weer d de flexibiliteit van hun hybrid cloudomgevingen verder vergroten.

ServiceNow en Oracle

Naast functionaliteit voor de genoemde drie grote public cloudomgevingen, biedt de release van het dataprotectieplatform ook verdere aanpassingen voor verdere integratie met het selfservice-platform van ServiceNow. Concreet zijn Commvault-gebruikers nu in staat om binnen het ServiceNow SaaS-platform backups, recoveries en migraties uit te voeren voor een reeks van workloads. Denk hierbij aan file systems, vm’s, MSQL Server workloads en andere workloads uit de ServiceNow-catalogus.

Daarnaast is het nu mogelijk om snel Oracle Unix databases om te zetten naar Linux en vice versa. Hierdoor wordt het voor klanten beter mogelijk deze databases van on-premise naar de (multi)cloud te migreren of Linux Oracle databases weer terug naar on-premise te migreren. Zonder dat hiervoor een zakelijke Oracle-licentie nodig is, aldus Commvault.

Administratieve verbeteringen

Om al deze werkzaamheden in goede banen te houden, heeft Commvault ook wat verbeteringen voor de gebruiksvriendelijkheid van het platform doorgevoerd. Zo is het voor beheerders van meerdere Commvault-omgevingen nu makkelijk gemaakt om slechts één keer in te loggen in plaats van apart voor iedere omgeving.

Verder heeft de Commvault Activate-tool een update gekregen met scheduling-functionaliteit. Hierdoor kan in één keer worden gepland wanneer automatisch gegenereerde audit-rapporten moeten worden gemaakt.