VMWare lanceert VMware vSphere 7 met embedded Kubernetes

VMWare heeft versie 7 van zijn VMWare vSphere-platform algemeen beschikbaar gemaakt. Een belangrijkste update aan het hybrid cloudplatform is dat onder andere Kubernetes nu standaard is ingebouwd. Hiermee wordt het platform voor virtuele machines (vm’s) als het ware samengevoegd met het bekende container-orkestratieplatform.

De uitgebrachte versie 7 van het hybrid cloudplatform is naar eigen zeggen van de cloud– en vm-specialist, de meest belangrijkste release in tientallen jaren. VMware vSphere 7 moet bedrijven helpen al hun applicaties op een enkel platform te laten draaien. Dit met behulp van een combinatie van vm’s, containers en ook Kubernetes. Hiermee kunnen zij dan hun ontwikkel- en productiecapaciteit vergroten en zo sneller te kunnen innoveren. Dit alles natuurlijk met de vereiste security, stabiliteit, prestaties en governance.

Combinatie vm’s en Kubernetes

De nu gepresenteerde versie van VMware vSphere 7 met een combinatie tussen Kubernetes en vm’s is niet nieuw. De meeste instances van Kubernetes zijn al op vm’s uitgerold om zo isolation tussen workloads mogelijk te maken. Met de nu uitgebrachte combinatie gaat VMWare naar eigen zeggen nog een stapje verder. VMware vSphere 7 integreert Kubernetes in de hypervisor van een vm. Hierdoor kunnen klanten hun workloads in sommige gevallen zelfs 8 tot 10 procent sneller laten draaien dan bijvoorbeeld met bare metal machines. Vooral door de scheduling-software die met vSphere 7 wordt meegeleverd.

Andere toegevoegde functionaliteit voor de relatie tussen Kubernetes clusters en het VMWare-platform is het op afstand kunnen valideren van gevoelige workloads met vSphere Trust Authority. Dit biedt veilige toegang en account-beheer tot en van deze workloads met Active Directory Federation Services (ADFS).

Voorwaarden

Wanneer bedrijven van de nieuwe ingebouwde Kubernetes-mogelijkheden in VMware vSphere 7 willen profiteren, moeten ze echter wel voldoen aan een aantal voorwaarden die de cloud- en vm-specialist daarvoor stelt. Zij moeten in ieder geval ook een licentie afnemen van VMware Cloud Foundation. Dit is een complete software-stack voor het beheren van vm’s en het geven van toegang tot storage- en netwerkdiensten

Reden om deze oplossing verplicht te moeten afnemen, is volgens de cloud- en vm-specialist dat Kubernetes clusters die of op x86- of op GPU-processors draaien toegang moeten hebben tot externe storage- en netwerkdiensten.

Weg van de minste weerstand

Voor VMware zelf is de verplichting om VMware Cloud Foundation om te kunnen van de combinatie tussen Kubernetes en VMware vSphere natuurlijk ook interessant. Op deze manier kunnen zij hun bestaande VMware vSphere-eindgebruikers nog dichterbij zich houden.

Workloads die op Kubernetes draaien zijn nog steeds verplaatsbaar, maar maakt de hele software-stack verplicht om Kubernetes operationeel te kunnen gebruiken. Klanten kunnen zo weer eenvoudiger VMware vSphere 7 and VMware Cloud Foundation zowel on-premise als in een aantal public cloudomgevingen draaien.

VMware vSphere 7 is voor het inzetten van Kubernetes daardoor misschien wel de weg van de minste weerstand, aldus de cloud- en vm-specialist.

Twee configuraties

VMware vSphere 7 wordt in twee verschillende configuraties aangeboden. VMware vSphere 7 is nu beschikbaar voor op vm’s gebaseerde applicaties in een aantal verschillende edities, waaronder VMware vSphere Enterprise Plus Edition.

Versie VMware vSphere 7 met Kubernetes komt gebundeld beschikbaar met VMware Cloud Foundation 4 met het cloudplatform Tanzu. Deze versie richt zich dan speciaal voor op containers en op vm’s gebaseerde applicaties.