Koch Industries rondt overname Infor af voor 13 miljard dollar

Voor een bedrag van ongeveer dertien miljard dollar neemt Koch Industries de maker van Enterprise Resource Planning-software (ERP) Infor over. De overname werd begin dit jaar aangekondigd, deze week is de deal daadwerkelijk voltooid.

Infor is één van de grote namen op het gebied van het leveren van cloudsoftware voor bedrijven. Koch Industries en Infor waren al geruime tijd partners met Koch als investeerder én klant van Infor. In 2019 zou de fabrikant van chemicaliën ruim anderhalf miljard dollar in Infor hebben gepompt, waar het twee jaar eerder al ruim twee miljard investeerde. De investering van begin vorig jaar werd door analisten al gezien als mogelijke voorbereiding op het betreden van de beurs.

Varend onder de vlag van Koch Industries zal Infor onafhankelijk werk blijven uitvoeren, aangezien het een volledig andere service levert dan Koch zelf. Zo levert Infor diensten die het overstappen naar de cloud door bedrijven makkelijker maakt, waar niet alleen Koch Industries van gebruikmaakt. Op de lijst met klanten van Infor pronken de namen van het merendeel van de grootste banken in de wereld, net als het overgrote merendeel van ’s werelds grootste hotelketens.

Koch Industries hoopt met de overname meer mogelijkheden te creëren om de eigen digitale transformatie sneller te laten verlopen. Het goed kunnen werken in een cloudomgeving zou in deze tijd van het coronavirus zeer goed van pas komen.