HPE zou in vergevorderde gesprekken zijn over de overname van Juniper Networks. Voor de maker van netwerkapparatuur betaalt HPE zo’n 13 miljard dollar (11,9 miljard euro). De bedrijven kondigen waarschijnlijk deze week de deal aan.

Dat stelt Wall Street Journal. Volgens de bron van The Wall Street Journal wil HPE zich door de overname van Juniper beter positioneren in het AI-tijdperk. Juniper beschikt over de dienst Mist AI, die algoritmes gebruikt om wireless access te verbeteren en kan worden ingezet voor het versterken van de netwerkbeveiliging.

Match met HPE

Mist AI vult de netwerkdiensten van Juniper aan. Het bedrijf levert routers, switches, wifi, netwerkbeveiliging, AI-enabled enterprise networking operations en software-defined networking. Verschillende techproviders, telecomleveranciers en financiële dienstverleners maken gebruik van Juniper-services.

Naast het feit dat Juniper als netwerkpartij inzet op AI, kan het aantrekken van Juniper door HPE ook interessant zijn voor Aruba. Deze netwerkafdeling van HPE heeft de afgelopen tijd goed gepresteerd, maar het aantrekken van een grote partij als Juniper kan de groei aanzienlijk versnellen.

Het nieuws over de aanstaande overname zorgde na de beursuren voor aanzienlijke effecten op de aandelen. Een aandeel HPE was 7,7 procent minder waard, terwijl het aandeel Juniper juist 21 procent omhoogschoot.

HPE wilde niet reageren op het bericht van The Wall Street Journal, en vanuit Juniper is er ook nog geen reactie gekomen op de berichtgeving.

