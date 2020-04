AWS maakt Migration Acceleration Program for Windows beschikbaar

AWS heeft zijn dienst Migration Acceleration Program for Windows (MAP for Windows) nu algemeen beschikbaar gemaakt. Klanten kunnen hiermee nog eenvoudiger Windows workloads naar het public cloudplatform migreren.

De nu algemeen beschikbaar gemaakte dienst, die eerder in een preview-versie tijdens AWS re: Invent eind vorig jaar was gepresenteerd, moet grote migraties van Windows workloads naar AWS mogelijk maken.

Naast migratie van workloads biedt de dienst ook oplossingen als stap-voor-stap handleidingen, overleg met AWS-experts en tools, training en service credits om problemen en risico’s bij een overstap naar de public cloudomgeving te beperken.

Verder moet deze dienst klanten helpen hun licentiekosten te beperken door naar cloud-native en open-source technologieën over te stappen. Op deze manier kan MAP for Windows klanten helpen hun huidige en legacy-versies van Windows Server en SQL Server over te zetten naar goedkopere cloudgebaseerde oplossingen als SQL Server die draait op Linux, Amazon Aurora, containerdiensten en AWS Lambda.

Driestappenmodel

Concreet werkt de diens met een driestappenmodel. De eerste stap omvat een assessment van de workloads of zij voor de migratie geschikt zijn en klaar staan. Tijdens de tweede stap, de ‘mobilisatie-fase’, worden de problemen die tijdens het assessment zijn tegengekomen opgelost.

In de derde fase wordt de echte migratie van de workloads uitgevoerd met behulp van Amazon’s ProServe team en partners uit het Amazon Partner Network.

Bron; AWS

Grote verwachtingen

Amazon verwacht-naar eigen zeggen- veel van de dienst omdat het, op basis van de marktexperts van IDC, beweert dat er tot dubbel zoveel Windows Server instances draaien dan op het eigen cloudplatform van Microsoft, Microsoft Azure.