Blue Prism RPA uitrollen op Oracle Cloud Infrastructure vereenvoudigd

RPA-leverancier Blue Prism en Oracle hebben een ‘Bring Your Own License’ geïntroduceerd, welke het makkelijker maakt Blue Prism uit te rollen in de Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Via de Oracle Cloud Marketplace gaat dit nu een stuk sneller.

Met deze nieuwe functionaliteit kunnen klanten van zowel Blue Prism als OCI meer mogelijkheden uit de omgevingen halen. Daarnaast krijgt de RPA-specialist door de nauwere samenwerking met de cloudgigant meer distributiemogelijkheden voor zijn automatiseringssoftware. Naast Oracle heeft de Blue Prism ook integratiemogelijkheden met de drie hyperscalers Microsoft Azure, AWS en Google Cloud.

Integratie met Oracle-oplossingen

Verder gaat Blue Prism door de koppeling met OCI ook profiteren van de integratie met de diverse applicaties van de cloudgigant. Denk daarbij aan financiële, supply chain- en ERP-oplossingen, maar ook Oracle Health Sciences en Oracle Data Management Workbench. Op deze manier krijgt Blue Prism meer toegang tot onpremise-klanten, Oracle ERP en nieuwe klanten.

Snel installatieproces

Concreet is de bestaande lijst van Blue Prism-licenties nu voorgeïnstalleerd op ieder image die in Oracle’s cloudinfrastructuur kan worden uitgerold. Klanten die al over een eigen Blue Prism-licentie beschikken kunnen deze, via de Oracle Marketplace, migreren naar OCI. Het opzetten van een Blue Prism – Oracle Cloud instance duurt maximaal 15 minuten. Klanten van Oracle kunnen bestaande Oracle Universal Credits gebruiken om voor de infrastructuurdiensten te betalen.