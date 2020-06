IFS gaat nauwer samenwerken met IT-dienstverlener Yellowtail

Softwareleverancier IFS laat aan Techzine weten zijn samenwerking met de Nederlandse IT-dienstverlener Yellowtail uit te breiden. Organisaties die gebruikmaken van Yellowtail-diensten kunnen hierdoor op extra features, mogelijkheden en oplossingen rekenen.

Met de software die Yellowtail zijn klanten biedt, helpt het bedrijven in sectoren als de zorg en financiële dienstverlening. De samenwerking met IFS leidde bijvoorbeeld tot de ontwikkeling van de Key Control Dashboard-oplossing, welke gebaseerd is op het IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI)-platform. Dit dashboard kan gebruikt worden om betere financiële beslissingen te nemen. Voor financiële dienstverleners is dit handig, binnen het dashboard is onder meer risicomanagement te regelen. Het is de bedoeling dat de EOI-mogelijkheden verder uitbreiden door de versterkte samenwerking, zodat bedrijven ‘een 360-graden, top-down beeld van hun processen en prestaties, in lijn met hun strategie en geldend voor het hele bedrijf’ krijgen.

Volgens Yellowtail-Managing Director Edwin Lodder heeft het platform een succesvolle toekomst voor zich. De dienstverlener kijkt zodoende uit naar verdere uitbreiding en verdieping van de samenwerking met IFS. De IFS-software is volgens Lodder zeer waardevol voor de eindklanten. Dit onder meer vanwege toenemende complexiteit van Governance, Risk and Compliance (GRC) en Information Security Management System (ISMS)-processen, waar de financiële sector en de overheid mee te maken krijgen.

“Wij zijn enthousiast over deze uitbreiding van het partnership met Yellowtail. Hierdoor bieden we gezamenlijke klanten meer keuzevrijheid. Klanten krijgen hiermee interessante groeimogelijkheden dankzij uitgebreide diensten en mogelijkheden rond hun bestaande investeringen. Voor nieuwe klanten ontstaan robuuste keuzemogelijkheden bij het overwegen van GRC-oplossingen. Yellowtail heeft zich bewezen als expert op dit gebied en is een consistente partner met een duidelijke groeiambitie in GRC, ISMS en EOI”, aldus Merlin Knott, Global Head of Partners & Channels bij IFS.

Daarnaast laat IFS weten nieuwe Digital Twin of an Organization (DTO)-mogelijkheden aan zijn IFS Applications-platform toe te voegen. Klanten kunnen hiermee een virtueel model van hun bedrijf creëren en zo issues ontdekken en aanpakken voordat ze een echt probleem worden.

Tip: IFS wil in 2020 eenvoudige verklaarbare AI toepassen op klantdata