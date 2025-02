AWS stapt uit bestuur Europese cloudorganisatie CISPE

Amazon Web Services heeft besloten zijn bestuurspositie bij CISPE (Cloud Infrastructure Service Providers in Europe) op te geven. Deze beslissing volgt op een recente wijziging in de statuten, die bepaalt dat alleen in Europa gevestigde bedrijven in het bestuur kunnen dienen.

De nieuwe regels stellen dat niet-Europese cloudleveranciers met een jaaromzet van meer dan 10 miljard euro alleen kunnen deelnemen als adherent member. Dat wil zeggen: een organisatie die lid is zonder stemrecht. Deze wijziging werd onlangs unaniem aangenomen door de leden.

Het bestuur bestaat nu uit de bestaande leden Jacqueline van de Werken van Leaseweb (Nederland), David Chassan van Outscale (Frankrijk) en Lorenzo Chiriatti van Register (Italië). Daarnaast zijn de nieuwgekozen leden Alexander Windbichler van Anexia (Oostenrijk) en Jake Madders van Hyve (VK) toegetreden.

“Nadat ze sinds de oprichting van CISPE in het bestuur hebben gezeten en een sleutelrol hebben gespeeld bij het vestigen ervan als Europa’s toonaangevende handelsorganisatie voor cloudinfrastructuur, hebben AWS, Gigas en UpCloud ervoor gekozen zich niet herkiesbaar te stellen”, aldus de CISPE.

AWS blijft wel lid van de CISPE, bevestigt het bedrijf tegenover The Register.

Microsoft als nieuw lid

De timing van het vertrek van AWS uit het bestuur is opvallend. Het volgt namelijk enkele weken na de toetreding van Microsoft tot CISPE als lid. Volgens bronnen van The Register was AWS juist tegen de toetreding van Microsoft. De andere bestuursleden bleken echter hun invloed te hebben gebruikt om Microsoft toch bij CISPE aan te laten sluiten.

