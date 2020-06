Salesforce combineert collaboration en CRM in Salesforce Anywhere-app

Salesforce lanceert de applicatie Salesforce Anywhere om collaboration- en CRM-tools met elkaar te combineren. Dit moet samenwerken veel makkelijker gaan maken en het gebruik van meerdere applicaties verminderen.

Met de lancering van de applicatie wil Salesforce klanten helpen hun huidige collaboration-tools, die vaak in aparte programma’s en silos werken, in een enkele omgeving te combineren. Hierdoor hoeven gebruikers niet steeds weer via een ander scherm te kijken of te reageren. Dit in combinatie met diverse CRM-tools, zoals Einstein en Customer 360.

De applicatie is een derde product dat de CRM- en dataspecialist lanceert om bedrijven het makkelijker te maken weer op te starten na de huidige pandemie. Eerder werden hiervoor al de tools Salesforce Care en Salesforce Work.com op de markt gebracht.

Eigenschappen

Concreet integreert de applicatie chat, alerts, comments en video in een CRM-omgeving. De applicatie biedt onder meer alarmeringsmogelijkheden voor accounts, records en andere toepassingen voor mobiele devices en desktopomgevingen. Bij iedere update van een account gaat er een notificatie uit naar het daarvoor verantwoordelijke team.

Daarnaast worden records, video en accountgegevens direct geïmporteerd in collaboration-omgevingen en andere processen. Hierdoor hoeven medewerkers die met elkaar samenwerken niet steeds naar een andere omgeving te switchen. Verder wordt, via Salesforce Einstein, de record history aangevuld met gepersonaliseerde acties.

Verder gaat de applicatie in een later stadium integreren met de tooling van Tanium. Dit om IT-helpdesk tickets te ondersteunen en incidenten prioriteit te geven.

Beschikbaarheid

Salesforce Anywhere komt volgende maand beschikbaar in bèta met een iOS-app. Voor huidige Salesforce-klanten is de applicatie gratis beschikbaar voor desktopomgevingen en mobiele devices. Of de applicatie gratis blijft, wordt in een later stadium bepaald. Wel is al bekend dat sommige diensten binnen Salesforce Anywhere een add-on betaalmodel krijgen.