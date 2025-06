Salesforce lanceert Agentforce 3 met Command Center voor transparantie

Salesforce heeft Agentforce 3 aangekondigd, een grote upgrade van het AI-agent platform. Het belangrijkste nieuwe onderdeel is het Command Center dat bedrijven volledige observability geeft over hun AI-agents. Daarnaast ondersteunt Agentforce 3 het Model Context Protocol (MCP) en biedt het meer dan 100 nieuwe industrie-specifieke acties.

De grootste uitdaging bij AI-agents is volgens Salesforce niet de techniek, maar de controle. Organisaties kunnen vaak niet goed zien wat hun AI-agents doen. Met Agentforce 3 pakt Salesforce dit probleem aan. Het Command Center geeft managers een “uniforme pane of glass” om agent-prestaties te monitoren en te optimaliseren. Dit is gebouwd op de OpenTelemetry-standaard en integreert met bestaande monitoring tools.

Tip: AI-agents zijn de nieuwe apps: Salesforce leidt de weg met Agentforce 2.0

Command Center biedt inzicht in AI-agent gedrag

Het nieuwe Command Center in Agentforce Studio laat teams precies zien wat AI-agents uitvoeren. Gebruikers kunnen patronen ontdekken tussen interacties om agents te verbeteren. Live analytics toont latency, escalatiefrequentie en foutmeldingen in realtime. Wanneer er onverwachte problemen optreden, krijgen teams direct een waarschuwing.

De dashboards tonen gedetailleerde informatie over agent-adoptie, feedback, succespercentages en kosten. Alle agent-activiteit wordt vastgelegd in een uitbreidbaar data-model in Data Cloud. Dit betekent dat monitoring en analytics naadloos integreren met tools als Datadog en Wayfound.

Model Context Protocol voor betere integratie

AI-agents hebben toegang tot bedrijfstools nodig om impact te maken. Agentforce 3 ondersteunt nu native het Model Context Protocol (MCP), een open standaard. Hierdoor kunnen AI-agents verbinding maken met elke MCP-compatibele server zonder aangepaste code.

MuleSoft kan met nieuwe MCP-connectors elke API omzetten naar een agent-ready asset, compleet met securitybeleid en traffic controls. Heroku maakt het eenvoudig om aangepaste MCP-servers te deployen en te beheren. Deze aanpak combineert open connectiviteit met enterprise-grade beveiliging.

Het AgentExchange-ecosysteem breidt uit met MCP-servers van meer dan 30 partners, waaronder AWS, Box, Google Cloud, IBM, PayPal en Stripe. AWS levert bijvoorbeeld de Amazon Bedrock Data Automation MCP Server waarmee agents ongestructureerde data kunnen verwerken. PayPal’s MCP-server maakt het mogelijk om producten te vermelden, betalingen te verwerken en geschillen af te handelen.

Verbeterde architectuur voor betere prestaties

Onder de motorkap heeft Salesforce de Atlas-architectuur uitgebreid. De latency is sinds januari met 50 procent verlaagd en response streaming is nu algemeen beschikbaar. Gebruikers zien antwoorden in realtime verschijnen tijdens het typen.

Agentforce 3 ondersteunt nu Claude Sonnet van Anthropic via Amazon Bedrock binnen de Salesforce-securitygrens. Dit geeft klanten in sterk gereguleerde sectoren meer keuze. Later dit jaar komt ook ondersteuning voor Gemini erbij.

Web search is toegevoegd als databron, waardoor agents verder kunnen reiken dan interne data. Inline citaties geven referenties naar de bronnen die gebruikt zijn voor antwoorden. Automatische failover tussen modelproviders zorgt ervoor dat agents altijd beschikbaar blijven, zelfs bij storingen.

De geografische dekking breidt uit naar Canada, het VK, India, Japan en Brazilië. Zes nieuwe talen zijn toegevoegd, waaronder Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Japans en Portugees. Meer dan 30 extra talen volgen de komende maanden.

Meer dan 200 industrie-acties beschikbaar

Agentforce biedt nu meer dan 200 voorgebouwde industrie-acties, waarvan de helft nieuw is deze zomer. Deze acties variëren van patiënt-afspraken plannen tot het genereren van advertentievoorstellen. Nieuwe flexibele prijsmodellen met per-gebruiker pricing en ongelimiteerd gebruik van acties voor werknemergerichte agents maken het eenvoudiger om te beginnen.

Agentforce is nu ook beschikbaar in Government Cloud Plus met FedRAMP High-autorisatie voor overheidsinstellingen. Het Salesforce-partnerecosysteem, met bedrijven als Accenture, Deloitte Digital en PwC, ondersteunt klanten bij duizenden Agentforce-deployments met 272.000 gecertificeerde specialisten.

Tip: Wachten met AI-agents is geen optie