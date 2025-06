Salesforce verhoogt prijzen met 6 procent

Salesforce heeft prijsstijgingen van gemiddeld 6 procent aangekondigd. Het bedrijf stelt dat de verhogingen de moeite waard zijn dankzij nieuwe AI-gedreven features, ook al is Salesforce zelf ook sceptisch over de huidige vaardigheden van AI-agents.

De prijzen van Enterprise en Unlimited gaan per 1 augustus omhoog voor Cloud, Service Cloud, ​Field Service, en bepaalde Industries Clouds. Tegelijkertijd introduceert Salesforce nieuwe AI-producten onder de Agentforce-naam, die de oude Einstein-producten vervangen. De Agentforce add-ons zijn vanaf 125 dollar per gebruiker per maand beschikbaar en een optie bij de Enterprise- en Unlimited-edities. Deze bieden onbeperkt gebruik van GenAI en Agentforce voor werknemers, voorgebouwde templates per rol en industrie, en toegang tot Salesforce’s complete AI-suite.

Voor bedrijven die meer willen, is er Agentforce 1 Editions vanaf 550 dollar per gebruiker per maand. Dit pakket bevat alles van de add-ons plus cloud-specifieke uitbreidingen, 1 miljoen Flex Credits per organisatie per jaar, Data Cloud met 2,5 miljoen Data Services Credits, en het nieuwe Slack Enterprise+ plan. Salesforce introduceert ook veranderingen aan Slack, waarbij Business+ gebruikers een prijsstijging zien van 12,50 dollar naar 15 dollar per gebruiker per maand voor “geavanceerde AI-mogelijkheden.”

Discutabel

De timing van de prijsverhogingen roept wat vragen op. Salesforce-onderzoekers publiceerden deze week een studie waarin bleek dat AI-assistenten slechts 58 procent van eenvoudige taken correct uitvoeren. Bij complexere opdrachten zakt dit naar 35 procent. The Register merkte op dat de reacties online veelal negatief zijn, hoewel de waarde van het Salesforce-aandeel steeg.

Slack krijgt AI-upgrade

Ook het chatplatform Slack gaat op de schop. Business+-gebruikers betalen voortaan 15 dollar in plaats van 12,50 dollar per maand. Salesforce integreert Slack-gesprekken in de eigen interface voor alle klanten.

Een nieuw Enterprise+-abonnement bundelt Slack met Agentforce. Dit pakket doorzoekt berichten, klantgegevens en externe apps tegelijk. Het bedrijf verhoogde vorig jaar augustus ook al de prijzen met circa 10 procent. Destijds stemde Wall Street in met de strategie, hoewel klanten kritisch reageerden. Er lijkt dus sprake van een herhaling van zetten. Wellicht dat de overname van Informatica op den duur zijn waarde zal laten blijken voor Salesforce-klanten, waardoor de prijsstijgingen behapbaar blijven.

