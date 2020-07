Citrix komt met ‘back-to-work’ micro-apps voor Workspace

Citrix heeft een aantal micro-applicaties voor zijn Citrix Workspace-platform, om de terugkeer naar de werkvloer na de pandemie te vereenvoudigen. Citrix gaat hiervoor ook samenwerken met HPE.

De beschikbaar gestelde tools moeten het mogelijk maken werknemers veilig om te laten gaan met nieuwe werkmethoden. De micro-applicaties richten zich onder andere op het verminderen van risico’s voor werkgevers en het automatiseren van processen voor de HR-, juridische en IT-afdelingen. De micro-apps faciliteren ook verschillende communicatiemogelijkheden en het onderzoeken van de gevoelens van medewerkers over de terugkeer naar de werkvloer.

Lichtgewicht multiplatformdiensten

De micro-applicaties zijn lichtgewicht multiplatformdiensten, op basis van de technologie van het in 2018 door Citrix overgenomen Sapho. De micro-apps moeten integreren met bestaande SaaS-applicaties of legacysystemen van bedrijven. De workflow- en virtualisatiespecialist heeft inmiddels al honderd micro-applicaties beschikbaar die workflows en taken van werknemers automatiseren. Denk daarbij onder meer aan Workday voor PTO requests, ServiceNow om service tickets te traceren and SAP Concur om de uitgaven te beheren.

Partnermogelijkheden

Partners kunnen daarnaast de micro-applicaties, met behulp van ontwerp-templates en API’s die met de bestaande applicaties integreren, voor klanten van Citrix Workspace op maat maken en leveren. Ook heeft Citrix een zogenoemd ‘back-to-office resource center’ ingericht waar bedrijven demonstraties van de tools kunnen krijgen. Ook kan daar samen met Citrix worden gewerkt aan templates en best practices.

Nauwe samenwerking met HPE

Citrix kondigt verder aan dat het nauw met HPE gaat samenwerken om de nieuwe tools aan de man te brengen. Hiervoor worden de Citrix Workspace-applicaties geïntegreerd met de eerder door HPE Pointnext Technology Services aangekondigde ‘return to work’ tools. Daarnaast gaan beide bedrijven oplossingen op maat ontwikkelen voor klanten die ‘touchless’-kantoren willen met op IoT gebaseerde gebouwsystemen. Denk daarbij aan het bedienen van liften met mobiele devices in plaats van op knoppen te drukken.

Daarnaast gaan de leveranciers voor deze IoT-omgevingen ook ‘touchless en smart social distancing’-toepassingen ontwikkelen. Met behulp van video analytics willen zij zo bijvoorbeeld contactloze toegang tot gebouwen mogelijk maken.

