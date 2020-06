HPE helpt bedrijven op te starten na coronacrisis

HPE heeft een vijftal oplossingen op de markt gebracht om bedrijven te helpen terug te keren naar het ‘nieuwe normaal’ na de huidige coronacrisis. De diensten worden geleverd via HPE Pointnext en gebruiken ook de diverse hard- en software van de fabrikant.

Veel bedrijven zijn op zoek naar mogelijkheden om hun activiteiten weer op te starten na de beperkingen die de huidige coronacrisis heeft gebracht. HPE wil deze bedrijven met een vijftal oplossingen gaan helpen dit op een manier te doen die deze ‘heropening’ op een vooral veilige en zekere manier kunnen versnellen.

Return-to-work-as-a-Service

De gelanceerde Return to work as a Service-oplossingen zijn een uitbreiding van de HPE Intelligent Workplace-oplossing. Deze oplossing helpt klanten met het verbeteren van hun werkomgevingen door de productiviteit van werknemers te stimuleren, nieuw talent aan te trekken, de kosten van werkplekken te verlagen en nu ook om werknemers veilig en gezond te houden. Dit laatste vanwege de coronacrisis.

De oplossingen worden aangeboden via de advies- en professionele ondersteuningsdiensten van HPE Pointnext Technology Services. Hierdoor worden ze ondersteund met diverse hard- en software-oplossingen, in combinatie met oplossingen uit het partnerecosysteem.

Vijf oplossingen en hardware-ondersteuning

De oplossingen die nu worden geïntroduceerd richten zich onder meer op social distance tracking en touchless entry. De oplossingen zijn gebaseerd op hardware als HPE ProLiant servers, HPE EdgeLine Converged Edge Systems en de door AI aangedreven draadloze netwerkinfrastrcutuur van Aruba. Deze laatste technologie wordt vooral ingezet om diensten als het verwerken van camera-beelden en -informatie, video analytics en location based services op edge devices. Hierdoor kunnen weer diverse oplossingen en toepassingen van partners, zoals warmtecamera’s of AI-video analytics software.

Naast deze diensten biedt HPE zijn klanten ook andere diensten die een terugkeer naar het ‘nieuwe normaal’ mogelijk moeten maken. Denk hierbij aan veilige connectiviteitsdiensten, VDI-oplossingen en financiële incentives. Voor deze laatste hulp, heeft HPE 2 miljard dollar geïnvesteerd in financing en nieuwe programma’s via HPE Financial Services.

De Return to work as a Service-oplossingen zijn nu wereldwijd beschikbaar.

Tip: Leer van andere ondernemers hoe je kan innoveren tijdens COVID-19